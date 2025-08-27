Dos niños muertos y al menos 17 personas heridas tras tiroteo en una misa de una escuela católica de Minneapolis

Por Dakin Andone, Hannah Rabinowitz y Mark Morales, CNN

Dos niños murieron el miércoles en un tiroteo en una iglesia de una escuela católica de Minneapolis, según informó el jefe de policía de la ciudad, Brian O’Hara.

Tenían ocho y diez años, según O’Hara, y sus padres ya fueron notificados.

Las autoridades reportaron que el menos 17 personas resultaron heridas en el tiroteo, entre ellas 14 niños. De ese total de niños, dos están en coniciones críticas.

“Este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que celebraban sus cultos. La crueldad y la cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”, afirmó O’Hara.

El tiroteo en la Escuela Católica Anunciación ocurrió mientras estudiantes y otras personas asistían a la misa de la primera semana de clases.

El atacante se acercó a la escuela por el exterior del edificio durante la misa y comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia, explicó O’Hara. “Estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola”.

El presunto atacante del tiroteo en la Escuela Católica Anunciación de Minneapolis también está muerto, según dos funcionarios policiales familiarizados con el asunto.

Previamente, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, había informado que el atacante estaba contenido. “Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, declaró el gobernador.

El presidente Donald Trump también fue informado de la situación. “El FBI respondió rápidamente y ya está en el lugar”, escribió Trump en una publicación de Truth Social. El presidente dijo que está orando por los involucrados.

El lunes fue el primer día de clases para los estudiantes de la escuela católica K-8, a la que asisten alumnos desde preescolar hasta octavo grado.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, indicó que está monitoreando los reportes de violencia terrible en el sur de Minneapolis y que se ha activado el equipo de respuesta a emergencias.

