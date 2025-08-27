La FDA aprueba vacunas actualizadas contra el covid-19 para grupos limitados mientras los casos siguen en aumento en EE.UU.

Por Jamie Gumbrecht, Deidre McPhillips y Brenda Goodman, CNN

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó vacunas actualizadas contra el covid-19, pero para un grupo más reducido: adultos de 65 años o más y personas más jóvenes con alto riesgo frente al virus.

“La FDA ha emitido ahora una autorización de comercialización para quienes están en mayor riesgo: Moderna (6 meses en adelante), Pfizer (5+) y Novavax (12+). Estas vacunas están disponibles para todos los pacientes que las elijan después de consultar con sus médicos”, dijo en un posteo en X Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

Kennedy aseguró en su publicación que había prometido “mantener las vacunas disponibles para quienes las quieran, especialmente los más vulnerables”, pero la medida podría limitar el acceso a dosis contra el covid-19 a personas que antes podían recibirlas de manera rutinaria.

Podría resultar mucho más difícil vacunar a bebés y niños pequeños, aunque son especialmente vulnerables al covid-19. En la última temporada de virus respiratorios, hubo 48 hospitalizaciones por covid-19 por cada 100.000 niños menores de 5 años, casi siete veces la tasa de los niños mayores y más del doble de la tasa de adultos menores de 50.

Las autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas contra el covid-19 quedan revocadas, dijo Kennedy el miércoles, lo que significa que la vacuna de Pfizer ya no está disponible para niños menores de 5 años. La vacuna de Moderna está aprobada para niños desde los 6 meses, pero solo si tienen una condición subyacente que los pone en mayor riesgo. La FDA ya había aprobado la vacuna de Novavax contra el covid-19, pero únicamente para personas de 65 años o más y para mayores de 12 con al menos una condición subyacente que los expone a riesgo de enfermedad grave.

“Ahora nuestro sistema de salud es abiertamente antiniños y anticiencia. Los datos son claros: los niños pequeños —especialmente los bebés— siguen siendo altamente vulnerables a enfermedad grave y hospitalización por covid-19. Al restringir el acceso a vacunas seguras y basadas en evidencia, los líderes federales están eligiendo la ideología sobre la ciencia”, dijo a CNN Fatima Khan, cofundadora de Protect Their Future, un grupo de base sin fines de lucro que aboga por el acceso a vacunas para niños. “Negar a los niños una herramienta crítica para prevenir tragedias evitables será una mancha duradera para cada responsable de políticas públicas que lo permitió”.

En mayo, Kennedy anunció que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) ya no recomendarían las vacunas contra el covid-19 para niños sanos ni para mujeres embarazadas. El calendario de inmunización de los CDC se actualizó para reflejar que los niños podrán recibir las vacunas tras consultar con un proveedor de salud, lo que se conoce como “decisión compartida”.

La semana pasada, la Academia Estadounidense de Pediatría se apartó de la postura de los CDC y recomendó las vacunas contra el covid-19 para bebés y niños pequeños. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos también reafirmó su apoyo a la vacunación contra el covid-19 durante el embarazo.

El doctor Marty Makary, comisionado de la FDA, y el doctor Vinay Prasad, director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA, también dijeron en mayo que no hay pruebas suficientes de que los niños y adultos sanos obtengan un beneficio clínicamente significativo de las dosis regulares contra el covid-19. Señalaron que quieren ver más ensayos controlados con placebo, en particular en adultos de 50 a 64 años, antes de recomendar las dosis para otros grupos.

Los niveles de covid-19 han estado aumentando durante meses en EE.UU., con transmisión en alza en la mayoría de los estados, según los CDC. Datos de vigilancia de WastewaterSCAN sugieren que los niveles del virus están en torno a la mitad de lo que fueron durante el pico del verano pasado, pero igualan el máximo del verano de 2023. Y la epidemióloga Caitlin Rivers señaló en su boletín que no hay señales de desaceleración, por lo que la actividad probablemente seguirá aumentando en las próximas semanas.

En la primera semana de agosto hubo unas 1,7 hospitalizaciones por covid-19 por cada 100.000 personas, según los datos de los CDC, con las tasas más altas entre adultos mayores y niños menores de 5 años.

