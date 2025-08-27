Su esposo dijo que se la había llevado ICE. Días después, la mujer apareció muerta en un bosque de California

Por Krecyté Villarreal y Andy Ortiz, CNN en Español

El 9 de agosto, Sheylla Gutiérrez llamó a su madre en Perú desde Estados Unidos, a donde había viajado con su familia en 2023 en busca de una mejor vida. Eso fue lo último que se supo de ella, hasta siete días después, cuando su cuerpo fue hallado en un bosque cercano a la localidad en Los Ángeles donde vivía. Ese mismo día, su esposo llegó a Perú con los tres pequeños hijos de ambos. Los niños se quedaron con la familia de Sheylla y la familia de la víctima dice que no lo han vuelto a ver.

Mientras la familia de Sheylla lucha por repatriar sus restos, las sospechas recaen sobre Josimar Cabrera, su esposo.

Cuando pasaron dos días sin tener más novedades de su hija, Helga, la madre de Sheylla, se preocupó, lo que llevó a que la familia reportara su desaparición a la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles el 12 de agosto.

Según familiares de la joven de 33 años, Cabrera dio versiones contradictorias sobre la ausencia de su esposa. “En la primera versión, nos dice que la había agarrado ‘la migra’; en la segunda versión nos dice que ella había sufrido un accidente, y la tercera era que se había ido con otro hombre”, dijo a CNN Jesy Gutiérrez, hermana de la víctima. Tanto Sheylla como su esposo y sus tres hijos estaban en proceso de ajustar su estatus inmigratorio. CNN consultó a DHS para confirmar esa información y aguarda respuesta.

El 13 de agosto, mientras el paradero de Sheylla seguía siendo un misterio, las autoridades del condado de Los Ángeles anunciaron que sabían de un video de cámara de seguridad “mostrando al esposo de la mujer declarada como desaparecida, arrastrando un objeto grande en una pieza también grande de material desde el complejo de apartamentos del Block 500 de Lancaster Boulevard”.

El sábado 16 de agosto, el cuerpo de Sheylla fue encontrado en un bosque cercano a la localidad donde vivía con su familia. Tenía múltiples heridas de arma blanca, según el informe preliminar de la oficina forense de Los Ángeles. Ese mismo día, Cabrera llegó al aeropuerto internacional de Lima, junto a sus tres hijos. Allí fue detenido brevemente por la Policía Nacional del Perú, aunque fue liberado horas después. La Policía peruana explicó a CNN que “no existe ninguna carpeta de investigación formal iniciada en Perú, ya que el caso responde a jurisdicción estadounidense”.

Desde el momento de su liberación, la familia de Sheylla no ha vuelto a saber de Cabrera, mientras que sus tres hijos están temporalmente bajo la custodia de la familia materna de Sheylla.

Las autoridades estadounidenses señalan a Cabrera como el principal sospechoso. El 22 de agosto, la Fiscalía del condado de Los Ángeles anunció que se ha planteado una querella de extradición y arresto contra el esposo de Sheylla. “Las acusaciones contra este hombre son horribles, y haremos todo lo posible para que vuelva a estar bajo nuestra jurisdicción para que rinda cuentas… La violencia doméstica crea caos en nuestras comunidades y destroza familias. Mi oficina está dedicada a devolver la estabilidad a las vidas de aquellos que han sido víctimas”, dijo el fiscal de distrito Nathan J. Hochman en un comunicado. Agrega que, si es declarado culpable del cargo de homicidio, enfrenta una posible sentencia máxima de 26 años a cadena perpetua en una prisión estatal.

CNN se puso en contacto con Roberto Robles, abogado de Cabrera en Lima, pero declinó hacer comentarios, aunque sí habló con medios locales. “Él ha sido retenido únicamente, mas no ha existido una orden judicial preliminar o una detención contra él. Por lo tanto, él, como cualquier ciudadano, ha tenido el derecho y la libertad de salir”, dijo Robles según cita el diario El Comercio de Perú. Además dijo que su defendido se considera “totalmente inocente”.

En 2023, Sheylla, Josimar Cabrera y sus tres hijos partieron a Estados Unidos. Decidida a darle a su familia una nueva vida, Sheylla trabajó duro. Tenía dos empleos: durante el día trabajaba en una cadena de comida rápida y por las noches, conducía un taxi.

La decisión de mudarse de país no fue sencilla, considerando la corta edad de sus hijos, que hoy tienen 3, 5 y 9 años. Pero Sheylla, dice su hermana, era optimista y no se dejó desilusionar ni siquiera en el actual contexto inmigratorio. Su hermana recuerda que en una llamada que mantuvo con ella le manifestó su preocupación por las redadas y las políticas de la administración Trump hacia los inmigrantes. Pero Sheylla no se mostró preocupada. “Hermana, aquí estamos superbien, tus sobrinos están muy bien, ellos son prácticamente americanos, hablan el inglés fluido”, le dijo. Nada parecía presagiar el trágico final que tuvo su historia.

Las velas que van encendiendo, una a una, familiares y amigos, iluminan las camisetas blancas que llevan impresa la sonrisa de Sheylla Gutiérrez. Es el martes 19 de agosto y están reunidos en la puerta de una pequeña iglesia en el distrito de Breña, en Lima. Estas camisetas, las velas y sus oraciones son la manera en la que quieren recordar a esta joven madre peruana.

Para Jesy Gutiérrez, esa noche, esa misa, fue el momento en el que realmente la golpeó el impacto de asumir que Sheylla no regresaría más del viaje que emprendió en 2023 junto con su esposo y sus tres hijos a EE.UU. La víctima era su hermana mayor de parte de padre, y su más grande apoyo. “Yo le contaba mis cosas, siempre la he visto como un refugio, con alguien con quien desahogarme”, le dijo a CNN en Lima.

Esa noche, días después de confirmarse la muerte de Sheylla, Jesy acompañaba a sus hermanos, a su padre y a la madre de Sheylla, Helga Rosillo, quien, frente a las cámaras de televisión, visiblemente conmovida, pedía que las autoridades peruanas y estadounidenses ayudaran a la familia a repatriar el cuerpo . “Pido justicia y que me devuelvan a mi hija ya, por favor”, demandaba la madre de Sheylla ante la prensa que cubría la misa y vigilia en su memoria.

Repatriar los restos de esta joven madre es un trámite que, según le dijo Jesy a CNN, podría llevar hasta dos semanas. “Yo quiero ya tener a mi hermana aquí”, le comentó a CNN. “Yo hasta el día de hoy quiero creer que es una pesadilla, que no es cierto, quizás el día que vea a mi hermana, pueda aceptar que ya no está con nosotros”, dijo. CNN consultó a la Cancillería sobre el trámite de repatriación y espera respuesta.

Para la familia de Sheylla, toda la responsabilidad de la desaparición y muerte de Sheylla recae sobre los hombros de Cabrera.

Tal es la convicción de quienes conocían y amaban a Sheylla, que luego de la misa, con sus padres y hermanos a la cabeza, marcharon por las calles de su distrito exigiendo justicia, y llegaron hasta la casa donde vivía antes Cabrera, exigiendo su pronta detención para que pueda responder por las acusaciones. Para Jesy, las autoridades peruanas deben hacer de esto como máxima prioridad. “Que ya lo capturen, esta noticia se hizo polémica ante los medios, ya lleva bastante tiempo, lo mínimo que yo exigía era que por lo menos supieran cuál es su paradero”, dijo. Y añadió: “Él ha estado en el aeropuerto, incluso ha ido a una citación del Ministerio de la Mujer, han tenido cómo rastrearlo, tener mapeada su ubicación, y que me pregunten ahora dónde podría estar Josimar Cabrera me saca un poco de contexto”.

Así, la familia de Sheylla ahora tiene dos batallas: la de conseguir la detención de Cabrera para que responda a las acusaciones, y la de lograr la repatriación del cuerpo de esta joven madre lo antes posible para poder despedirse de ella. Hasta ese momento, para ellos y para todos los que la conocieron, los días pasan envueltos en un aire de pesadilla de la que no pueden despertar.

