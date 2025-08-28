Disco de Kylie Minogue y TV de bolsillo: desentierran cápsula del tiempo sellada por la princesa Diana en hospital de Londres

Por Jennifer Hauser, CNN

Una cápsula del tiempo sellada por la princesa Diana en 1991 fue desenterrada de un hospital infantil de Londres para permitir la construcción de un nuevo centro oncológico.

Los trabajadores que nacieron en 1991 o que ya trabajaban en el hospital ese año ayudaron a retirar la cápsula, que contenía objetos como un televisor de bolsillo, un CD de Kylie Minogue y algunas semillas de árboles, según un comunicado de prensa emitido el miércoles por el Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH).

Janet Holmes, especialista sénior en juegos para la salud, que trabajaba en el GOSH en 1991, dijo que su artículo favorito era el televisor de bolsillo.

“Me trajo tantos recuerdos ver la televisión de bolsillo allí. Le había comprado uno a mi marido en su día, para cuando se tomaba un descanso mientras conducía su autobús por el país. ¡Eran carísimos entonces!, dijo Holmes, de acuerdo con GOSH.

La difunta Diana, princesa de Gales, fue presidenta del GOSH en 1989 y era conocida por visitar regularmente a los niños del hospital, situado en el corazón de Londres. Participó en la ceremonia de la cápsula del tiempo en marzo de 1991, cuando el GOSH colocaba los cimientos del edificio Variety Club.

Dos jóvenes que ganaron un concurso nacional proporcionaron los objetos para la cápsula. Se les había pedido que sugirieran recuerdos que representaran la vida en la década de 1990. También había una calculadora solar, una colección de monedas británicas, un holograma de un copo de nieve, una hoja de papel reciclado y un pasaporte europeo.

Rochana Redkar, becaria clínica de la Unidad de Hematología Oncológica Pediátrica y Trasplante de Médula Ósea, se mostró emocionada al ver la excavación.

“Fue maravilloso formar parte de este evento. Acababa de incorporarme al GOSH seis meses antes y estaba muy emocionada por participar en la excavación de la cápsula del tiempo, ¡que fue enterrada el año en que nací!”, afirmó Redkar, según el comunicado de prensa.

