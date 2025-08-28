La exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez se declara culpable de violar la ley de campañas electorales

Por Rafy Rivera, CNN en Español

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía federal estadounidense y se declaró culpable este miércoles de aceptar promesas de aportes de dinero para financiar su campaña electoral en la primaria de 2020, cuando buscaba la candidatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la Gobernación de la isla. Vázquez perdió esas elecciones primarias.

Se trata de la primera exgobernadora de Puerto Rico en declararse culpable de un delito. La audiencia de sentencia está programada para el 15 de octubre, tanto para Vázquez como para los otros dos coacusados.

“Así que lo que estoy asumiendo es la responsabilidad por aquellos que de alguna manera u otra no hicieron el trabajo de asegurarse de las personas que estaban cooperando en la campaña. Así que nada, yo lo asumí como presidenta de la campaña”, dijo Vázquez Garced a su salida del Tribunal Federal de Hato Rey.

La exgobernadora fue acusada el 4 agosto de 2022 de haber aceptado ofertas de soborno para beneficiar a ciertos empresarios. En ese entonces, los cargos contra ella y los otros dos coacusados eran conspiración, soborno en programas federales y fraude en servicios electrónicos.

En aquel momento, la exfuncionaria se declaró inocente de todos los cargos. Había sido acusada junto a otras dos personas más, un banquero venezolano y un exagente federal, que también se declararon culpables ahora.

Como parte de un acuerdo alcanzado con la Fiscalía federal, tras una reunión en Washington hace varios meses, la acusación contra los tres se redujo a un cargo menos grave de violación a la Ley federal de Campañas Electorales (FECA), que prohíbe aportes extranjeros a este tipo de eventos en jurisdicción estadounidense.

La exlíder del PNP admitió en la corte haber aceptado una promesa de contribución política de un banquero venezolano entre marzo y junio de 2020.

Vázquez era secretaria de Justicia de Puerto Rico y llegó a la Gobernación en 2019 tras la renuncia de Ricardo Rosselló.

