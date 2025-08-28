¿Quién es Robin Westman, atacante del tiroteo en una escuela católica de Minneapolis?

CNN en Español

El FBI identificó como Robin Westman a la persona atacante que mató a dos niños e hirió a otras 17 personas en un tiroteo en la Escuela Católica Anunciación de Minneapolis el miércoles.

La policía dijo que Westman murió por una herida autoinfligida después de disparar dentro de la iglesia de la escuela durante una misa matutina.

Westman, de 23 años, se graduó de la Escuela Católica Anunciación en 2017, según un anuario obtenido por CNN. Además, su madre dijo que había trabajado previamente en la institución desde 2016 hasta 2021, según publicaciones en redes sociales.

En 2019, la madre solicitó el cambio legal de nombre de Westman de Robert Paul Westman a Robin M. Westman, según documentos judiciales. Un juez que aprobó la petición en enero de 2020 escribió que Westman “se identifica como mujer y quiere que su nombre refleje esa identificación”.

Westman no tenía antecedentes penales, salvo algunas multas de tráfico en 2021.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que el tiroteo se investiga como “un acto de terrorismo interno y crímenes de odio dirigidos a católicos”. Sin embargo, el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo en una conferencia de prensa que los funcionarios aún no tienen motivo para investigarlo como un crimen de odio.

O’Hara dijo que Westman cargaba un rifle, una escopeta y una pistola que fueron compradas recientemente y de manera legal.

Agregó que no hay indicios de otros sospechosos directamente involucrados en la ejecución del ataque.

El jefe de la policía de Minneapolis informó que Westman publicó un manifiesto en una serie de videos de YouTube que parecían mostrarla en la escena e incluían algunos escritos “perturbadores”.

Las autoridades revisan los videos publicados por “Robin W” para autenticarlos y posiblemente aprender más sobre las motivaciones del ataque, dijeron fuentes policiales a CNN. Los videos, que ya fueron retirados, se subieron el miércoles.

En los videos, dos de los cuales llevaban el nombre completo de Westman como título, la persona que graba el video hojea un cuaderno escrito a mano y muestra un blanco de tiro con una imagen de Jesús y una colección de armas, cargadores y municiones dispuestas sobre una cama, de acuerdo con la policía.

Las armas mostradas en los videos enumeran los nombres de seis tristemente célebres autores de tiroteos masivos, como Adam Lanza, por quien Westman escribió que sentía una “profunda fascinación”. Lanza mató a 26 personas, incluidos 20 niños, en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012.

El “contenido fue retirado con la ayuda del FBI y ahora permanece bajo revisión por parte de nuestros investigadores”, agregó O’Hara.

De acuerdo con John Miller, analista jefe de inteligencia y fuerzas del orden de CNN, un video de YouTube mostraba a Westman enseñando a la cámara escritos que contenían mensajes contra las personas negras, antisemitas y antirreligiosos.

En la narración de uno de los videos, la persona que graba también afirmó haber conocido y apoyar a Brandon Herrera, un youtuber proarmas que perdió las primarias republicanas para un escaño en el Congreso de Texas el año pasado. Herrera condenó el ataque en un mensaje en redes sociales publicado el miércoles por la tarde, diciendo que la persona atacante “arderá en el infierno”.

El cuaderno –escrito parcialmente en inglés y parcialmente con palabras en inglés con alfabeto cirílico y algunas palabras en ruso– expresa sentimientos de autodesprecio y deseos de morir. Otras entradas describen cómo la persona se volvió “morbosamente obsesionada” a una edad temprana con Lanza y otros atacantes escolares del pasado.

“Lo siento mucho” está escrito en letras grandes en una página. La persona que graba susurró “amo a mi familia” mientras grababa esa página, y agregó“no sé qué más decir” en otro momento del video.

“En cuanto a mi motivación detrás del ataque, realmente no puedo señalar un propósito específico. Definitivamente no sería por racismo o supremacismo blanco”, se lee en el cuaderno. “No quiero hacerlo para difundir un mensaje. Lo hago para complacerme a mí misma. Lo hago porque estoy enferma”.

Miller, quien leyó los escritos, dijo que Westman “había estado lidiando con depresión durante mucho tiempo” y sabía que sus amigos le odiarían por ello y planeaba quitarse la vida después del tiroteo.

Miller dijo que Westman pensaba que “era mejor morir de pie que arrodillarse por todas las injusticias” que sufrió en vida.

Los detalles del video pintan la imagen de un plan que se había estado “preparando durante mucho tiempo con terribles intenciones”, añadió.

Su última dirección conocida era la casa del padre, a unos 20 minutos caminando desde Anunciación, en una tranquila calle de bungalós artesanales.

Varios vecinos vieron al mayor de los Westman y a una mujer sentados en la acera el miércoles, con aspecto consternado, mientras agentes de la ley de diversas agencias registraban su casa.

Jim White, de 57 años, que vive al otro lado de la calle, los describió como una pareja amable que, al enterarse de que White trabajaba en un proyecto de jardinería, le regaló cientos de bloques de cemento para crear una jardinera que ahora adorna su césped delantero.

“Son vecinos muy agradables, muy buenas personas”, dijo.

El vecino Terry Cole dijo que no recordaba haber visto con frecuencia a la persona atacante en el vecindario. Cole se quedó atónito brevemente mientras hablaba con un reportero de CNN.

“Son una pareja maravillosa, una parte valiosa de este vecindario”, comentó. “Aquí la gente se cuida entre sí. Es un shock absoluto”.

La madre de Westman trabajó en Anunciación desde 2016 hasta 2021, según publicaciones en redes sociales.

Miller dijo también que Westman aparentemente sabía que los alumnos de la Escuela Católica Anunciación estarían en la iglesia. El cuaderno que aparece en los videos del manifiesto publicado en YouTube incluía un diagrama del interior de una iglesia que parece coincidir con la estructura de la iglesia de la Anunciación.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Matt Lait, Aditi Sangal, Emma Tucker y Tori B. Powell, de CNN.