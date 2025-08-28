Todos los récords que “KPop Demon Hunters” ha roto desde su estreno

Por Gonzalo Jimenez, CNN en Español

Cuando los historiadores del futuro repasen los hitos de la cultura pop de los primeros seis meses de 2025 recordarán la “Kiss Cam” de Coldplay, el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, la reunión de Oasis y una película animada sobre tres cantantes de K-pop que rompió, sin que nadie lo previese, récords en el campo de la música, el cine y el streaming.

Estrenada recién el 20 de junio, “KPop Demon Hunters” es una película musical de dibujos animados producida por Sony Pictures Animation y distribuida por Netflix. Está codirigida por la animadora canadiensa de origen coreano Maggie Kang y el ilustrador estadounidense Chris Appelhans.

La película trata sobre un grupo de K-pop femenino llamado HUNTR/X, que, tras la fachada de la música, se dedica a cazar demonios, usando sus canciones para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural. Su rival en el escenario es una “boy band” llamada Saja Boys, formada en realidad por demonios disfrazados de humanos.

En apenas dos meses, la cinta animada de Netflix se ha vuelto un fenómeno social, especialmente entre los niños, algunos de los cuales, según contaron en un reportaje de CNN, la han visto más de 50 veces. A continuación, hacemos una lista de los récords que “KPop Demon Hunters” ha roto desde su estreno.

En el pasado hubo otra banda sonora que tuvo cuatro o más canciones en el Top 10 de Billboard; la última vez fue la película “Waiting to Exhale” entre 1995 y 1996, pero estos éxitos nunca coincidieron simultáneamente en el Top 10 de la revista.

La banda sonora de “KPop Demon Hunters” es la primera de la historia que logra incluir cuatro canciones simultáneas en el Top 10 de la revista Billboard. Al 25 de agosto, el tema “Golden” se ubica en el puesto 1 de esta lista, acompañado por “Your Idol” (puesto 4), “Soda Pop” (puesto 5) y “How It’s Done” (puesto 10), según Variety.

Según Billboard, la última vez que una banda sonora tuvo tres canciones al mismo tiempo en el Top 5 fue “Saturday Night Fever”, en 1978.

Otro hito: al llegar “Golden” al puesto 1 del ranking Hot 100 de Billboard, el trío HUNTR/X de “KPop Demon Hunters” se une a otras bandas ficticias que han logrado que sus canciones lleguen al número 1 de Billboard: The Chipmunks con “The Chipmunk Song” (1958), The Archies con “Sugar, Sugar” (1969), The Partridge Family con “I Think I Love You” (1970) y The Heights con “How Do You Talk to An Angel” (1992).

Netflix anunció el martes que “KPop Demon Hunters” se convirtió en la película más vista en la historia de la plataforma, con 25,4 millones de vistas en la semana del 18 al 24 de agosto, para un total de 236 millones de visionados desde su estreno el 20 de junio.

La película desplazó a “Red Notice”, de 2021, protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot.

Según The Hollywood Reporter, Netflix dice que la mayoría de las películas caen del Top 10 de más vistas luego de un mes de su lanzamiento, mientras que “KPop Demon Hunters” se ha mantenido en ese ranking en las 10 semanas que han transcurrido de su estreno.

Este es quizás el récord más insólito de “KPop Demon Hunters”: que, tras estar disponible desde hace casi dos meses en streaming, se haya estrenado en salas de cine de EE.UU. y fuese la cinta número uno en la taquilla.

La versión que se estrenó en cines es la llamada “sing along” –en el estilo karaoke, con subtítulos de las letras de las canciones–, que se exhibió durantre dos días en 1.700 salas de Estados Unidos.

Fue un estreno limitado, que recaudó un estimado de US$ 18 millones, para ubicarse en el puesto 1 de la taquilla estadounidense para el fin de semana del 23 y 24 de agosto, según Box Office Mojo, un sitio web que rastrea datos de taquilla. Netflix no comparte sus ingresos de exhibiciones en cines.

