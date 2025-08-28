Un gran Messi lleva de nuevo al Inter Miami a la final de la Leagues Cup: así llegó y esto le espera

Por CNN Español

Lionel Messi volvió a la cancha y el Inter Miami celebra. Dos goles del astro argentino y un tanto de Telasco Segovia le dieron a Las Garzas la victoria 3-1 sobre el Orlando City en Fort Lauderdale, un resultado que devuelve al equipo a la final de la Leagues Cup.

El Inter Miami, campeón de la Leagues Cup 2023, jugará el domingo la final como visitante contra Seattle Sounders, que vencieron 2-0 a Los Angeles Galaxy en la otra semifinal. El ganador no solo se quedará con el título, también asegurará su lugar en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Será la primera visita del Inter Miami a Seattle desde la llegada de Messi y sus compañeros con pasado europeo a la MLS.

Un dato: será la final número 44 de Messi en su carrera. El saldo, tanto en clubes como con la selección, siempre a favor: Messi gana más finales de las que pierde.

El partido de semifinal contra Orlando City estuvo marcado por la tensión desde el arranque: nueve tarjetas amarillas en total y una roja para David Brekalo, defensor del Orlando City, cuya expulsión abrió la puerta a la remontada del Miami.

Marco Pašalić había adelantado a los visitantes al filo del descanso tras una jugada revisada por el VAR. Orlando, que ya había derrotado a Miami dos veces en la liga esta temporada, se fue al vestuario con ventaja. Pero la historia cambió en el segundo tiempo.

Messi, que llegaba tras perderse cuatro partidos por lesión, igualó el marcador en el minuto 77 desde el punto de penalti. Once minutos después, volvió a aparecer en combinación con Jordi Alba, como en sus años en el Barcelona, para colocar el 2-1. Ya en el añadido, Segovia cerró la remontada tras asociarse con Luis Suárez.

“Siempre nos emociona ganar y ahora tenemos la oportunidad de llevarnos un trofeo a casa”, dijo el asistente Javier Morales, quien dirigió el banquillo por la suspensión del técnico Javier Mascherano.

Con información de EFE.