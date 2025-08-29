Acusan a Putin de sabotear los esfuerzos de paz tras el ataque masivo a edificios diplomáticos en Ucrania

Por Laura Sharman, Svitlana Vlasova, Daria Tarasova-Markina, Catalina Nicholls y Betsy Klein, CNN

Los líderes europeos expresaron su indignación después de que Kyiv fuera bombardeada por el segundo mayor ataque aéreo de Rusia desde su invasión a gran escala de Ucrania, con al menos 23 personas muertas, incluidos cuatro niños, según los funcionarios.

Los edificios pertenecientes a la Unión Europea y al British Council resultaron dañados en los ataques del jueves, lo que obligó tanto a la UE como al Reino Unido a convocar a los principales diplomáticos rusos en sus capitales.

Entre los fallecidos se encuentran niños de 2, 17 y 14 años, según Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Kyiv. La gran mayoría de los fallecidos (22 personas)fallecieron en un ataque contra un edificio de cinco plantas en el distrito de Darnytskyi, según los servicios de emergencia.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que el Kremlin utilizó 629 armas de ataque aéreo contra el país durante la noche, incluidos 598 drones y 31 misiles. Yuriy Ihnat, jefe de comunicaciones de la Fuerza Aérea, dijo a CNN que se trató de “uno de los mayores ataques combinados” contra el país.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que atacó “empresas del complejo militar-industrial y bases aéreas militares en Ucrania” utilizando “armas de alta precisión”.

Las autoridades ucranianas informaron que se enviaron cientos de efectivos de emergencia a distintos lugares, entre ellos un edificio utilizado por la misión de la UE en Ucrania y el British Council.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, acusó a Moscú de atacar a diplomáticos “en violación directa de la Convención de Viena” y pidió “condena mundial” en una declaración el día X.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que estaba “indignada” por el incidente y lo calificó de “otro sombrío recordatorio de lo que está en juego”.

“Estos misiles y drones de ataque rusos de hoy son una respuesta clara a todos en el mundo que, durante semanas y meses, han estado pidiendo un alto el fuego y una diplomacia real”, dijo en una publicación anterior.

La jefa de la UE habló con Zelensky y con el presidente de EE.UU. Donald Trump después de los ataques, agregó von der Leyen en una publicación en X, y también afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin “debe sentarse a la mesa de negociaciones”.

La misión de la UE, que tiene su sede en Kyiv desde 1993, trabaja para “promover las relaciones políticas y económicas” entre Ucrania y la UE, entre otros mandatos, según su sitio web.

El primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, dijo que Putin estaba “matando niños y civiles y saboteando las esperanzas de paz”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó el asalto como un “asesinato horrible y deliberado de civiles” en una publicación en X. “Demuestra que el Kremlin no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania, asesinando ciegamente a civiles, hombres, mujeres y niños, e incluso atacando a la Unión Europea”, dijo.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Moscú sigue interesado en negociaciones de paz, pero subrayó que la “operación militar especial”, como llama Rusia a la guerra, “continúa”.

Trump “no estaba contento”, pero “tampoco sorprendido”, por los ataques, declaró la Casa Blanca este jueves, añadiendo que seguía los acontecimientos “con atención”. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a la prensa que Trump quiere el fin de la guerra, pero que tanto Putin como Zelensky “también deben desearlo”.

El enviado especial de la Casa Blanca para Ucrania, Keith Kellogg, también condenó los ataques nocturnos y escribió en X que “estos atroces ataques amenazan la paz que (Trump) está buscando”.

Vitaliy Protsiuk, residente de Kyiv, dijo a CNN que su esposa ha estado desaparecida desde el ataque.

La pareja se estaba preparando para ir al refugio antiaéreo de su edificio cuando hubo una “explosión”, dijo Protsiuk.

“Quedé enterrado”, continuó. “Cuando salí, todo estaba cubierto de polvo y humo. Miré hacia arriba: el techo había desaparecido y los pisos del cuarto al primero estaban completamente destruidos.

“Hasta ahora, no han encontrado a mi esposa. Su teléfono no responde. No aparece en ningún sitio. No sé… seguimos buscándola”, añadió Protsiuk.

Los residentes soportaron una alerta antiaérea de más de nueve horas, según el ministro del Interior, Ihor Klymenko. Imágenes mostraron a los habitantes abarrotando estaciones de metro, donde muchos pasaron la noche.

El gran ataque a la capital de Ucrania se produce poco más de dos semanas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, mantuviera conversaciones cara a cara con su homólogo ruso, Vladimir Putin, buscando asegurar y poner fin a la guerra.

Pero el impulso en torno a las conversaciones de paz se ha estancado y no hay señales de que se lleve a cabo la reunión bilateral que la Casa Blanca ha impulsado entre Zelensky y Putin.

Este miércoles, Andriy Yermak, jefe de la oficina de Zelensky, y Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, se reunieron con el ministro de Defensa de Arabia Saudita para discutir el fin de la guerra.

Una delegación de Ucrania también se reunirá con funcionarios estadounidenses en Nueva York este viernes, según Zelensky.

Mientras tanto, Putin tiene previsto viajar a China la próxima semana para asistir a un gran desfile militar. Entre los invitados se encuentran el líder norcoreano Kim Jong-un, así como líderes europeos afines a Rusia, como el serbio Aleksandar Vucic y el eslovaco Robert Fico.

El ataque a Kyiv es el último de una serie de ofensivas rusas en Ucrania esta semana. Investigadores ucranianos de código abierto confirmaron el martes que los militares rusos capturaron dos aldeas en la región de Dnipropetrovsk.

Las fuerzas rusas ahora ocupan Zaporiya y Novoheorhiivka, según DeepState, un grupo que rastrea los movimientos en el campo de batalla.

El Ejército ucraniano, superado en número y armamento, ha tenido dificultades para defenderse de los avances rusos en gran parte del este, mientras Moscú aumenta la presión sobre Kyiv para que ceda territorio en cualquier eventual negociación de paz.

“Rusia prefiere la balística a la mesa de negociaciones”, escribió Zelensky en su mensaje en X tras los últimos atentados nocturnos. “Prefiere seguir matando en lugar de poner fin a la guerra. Y esto significa que Rusia aún no teme las consecuencias”.

En su análisis de los últimos ataques rusos contra Kyiv, Tkachenko dijo que el Kremlin tiene una “firma” típica que implica “ataques combinados desde diferentes direcciones” y dirigidos contra “edificios residenciales comunes”.

Los misiles señuelo fueron utilizados como objetivos falsos para confundir los sistemas de defensa ucranianos, añadió el jefe militar.

Varios edificios residenciales de gran altura resultaron dañados, así como una guardería, viviendas privadas, bloques no residenciales, oficinas, infraestructura de transporte y decenas de automóviles, dijeron las autoridades.

“En total, el número de instalaciones dañadas en Kyiv volverá a alcanzar cientos, con miles de ventanas rotas, y un centro comercial en el centro de la ciudad resultó dañado”, añadió Tkachenko.

El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania envió aviones para ayudar a extinguir los incendios en toda la ciudad, entre los barrios afectados se incluyen Darnytskyi, Desnianskyi, Dniprovskyi, Holosiivskyi, Obolonskyi, Solomianskyi y Shevchenkivskyi, que alberga varios lugares de interés cultural y religioso.

