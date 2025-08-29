Horarios de los supermercados en EE.UU. para el Labor Day 2025: Walmart, Target, Costco y más

Por Ramishah Maruf, CNN

Mientras los estadounidenses terminan sus viajes de verano y los estudiantes se preparan para el nuevo año escolar, el fin de semana del Día del Trabajo o Labor Day marca el final de las vacaciones.

El primer lunes de septiembre celebra el movimiento laboral estadounidense y a los millones de trabajadores que han contribuido al desarrollo del país y su economía.

El feriado federal, que este año cae el 1 de septiembre, significa que muchas oficinas gubernamentales y bancos estarán cerrados, pero podría haber oportunidades de compras para quienes deseen aprovechar una oferta del Día del Trabajo o recoger algún ingrediente en la tienda.

Aunque algunos servicios varían según la ubicación, aquí les detallamos los supermercados abiertos y cerrados el Día del Trabajo de 2025.

Para quienes deseen comprar comestibles de última hora, los almacenes Costco estarán cerrados. Sin embargo, las tiendas Aldi operarán en horario limitado según la ubicación y la mayoría de las tiendas Whole Foods estarán abiertas, aunque se recomienda consultar el horario de las tiendas locales.

Mientras tanto, Trader Joe’s y las tiendas de Kroger, como Kroger, Pick ‘n Save, Harris Teeter, Fred Meyer y Ralphs, operarán en su horario habitual.

La mayoría de los grandes minoristas, como Walmart y Target, operarán con normalidad el Día del Trabajo. Home Depot también estará abierto para quienes busquen ofertas en herramientas eléctricas y electrodomésticos.

