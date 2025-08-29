Las 5 cosas que debes saber este 29 de agosto: Deportaciones, Minneapolis, Venezuela y Champions League

Por CNN en Español

El FBI investiga el tiroteo de Minneapolis como un crimen de odio. La tensión con EE.UU. desde el punto de vista de los venezolanos. El calendario de la Champions League 2025/2026. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Por las buenas o por las malas, ese parece ser el espíritu de la política inmigratoria del presidente Donald Trump. Al salvadoreño Kilmar Ábrego García le dio dos opciones: declararse culpable de traficar con personas —delito que niega haber cometido— a cambio de dos años en la cárcel y una deportación a Costa Rica, o ser deportado a Uganda. Así es como Trump ha convertido la deportación en un arma política. Análisis.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reafirmó este jueves que el FBI está investigando el tiroteo en la Escuela Católica Anunciación como un crimen de odio, a pesar de que la policía local afirma no tener aún un motivo claro detrás del ataque.

Mientras crecen las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos por el anuncio del despliegue de buques en el Caribe y el llamado del presidente Nicolás Maduro a “defender la patria” a través de la Milicia Bolivariana, varios venezolanos entrevistados por CNN en las calles de Caracas aseguraron que, más que prepararse para un conflicto, la mayoría están inmersos en la rutina diaria: trabajar, hacer diligencias y comprar comida.

Francia, Alemania y el Reino Unido comenzaron el proceso para reimponer sanciones de la ONU a Irán por su programa nuclear. El desencadenamiento de las llamadas sanciones de “restablecimiento automático” (snapback), se produce después del fracaso de los esfuerzos diplomáticos para frenar el creciente programa nuclear de Irán. Teherán condenó la medida y advirtió que podría haber consecuencias.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estarán entre los más de 20 de jefes de Estado extranjeros que asistirán la próxima semana al desfile militar de China, anunció este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. El anuncio prepara el escenario para una foto de los tres líderes autocráticos de pie, uno al lado del otro, en una inequívoca demostración de unidad.

Calendario de la Champions League 2025/2026: cuándo empieza, fases, fechas y partidos

Por segundo año consecutivo, la Liga de Campeones se disputa con el nuevo formato que dejó de lado la tradicional fase de grupos, pero no con ello la emoción de ver a los mejores equipos de Europa disputar el torneo de clubes más prestigioso del planeta.

Todos los récords que “KPop Demon Hunters” ha roto desde su estreno

Cuando los historiadores del futuro repasen los hitos de la cultura pop de los primeros seis meses de 2025 recordarán la “Kiss Cam” de Coldplay, el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, la reunión de Oasis y una película animada sobre tres cantantes de K-pop que rompió, sin que nadie lo imaginara, récords en el campo de la música, el cine y el streaming.

Se desploma el turismo en Cuba en el primer semestre de 2025

La tasa de ocupación hotelera en Cuba cayó hasta el 21,5 % en el primer semestre del año, según estadísticas divulgadas esta semana por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) sobre el turismo, un sector clave para la economía de la isla. El informe arrojó un descenso de casi siete puntos con respecto al mismo período de 2024.

4 años

El Gobierno del presidente Donald Trump propuso esta semana una nueva norma que limitaría a cuatro años el tiempo que los estudiantes extranjeros pueden estudiar en Estados Unidos.

“(Las redes chinas) blanquean activos para los cárteles de la droga con sede en México”

— Lo dijo el Departamento del Tesoro de EE.UU. al alertar que, de acuerdo a su información, los cárteles mexicanos han estado utilizando redes chinas de lavado de dinero para obtener ganancias por la venta de drogas en Estados Unidos.

Fotógrafo capta la Vía Láctea desde uno de los lugares con el cielo más oscuro del Reino Unido

La contaminación lumínica crece un 10 % cada año, afectando a plantas, insectos, aves y, también, a la salud humana. El astrofotógrafo Aaron Cherrie lo vive de cerca: cada vez hay menos lugares para captar al cielo en completa oscuridad.

