Un importante legislador ucraniano fue asesinado a tiros en Lviv, según las autoridades

Por Daria Tarasova-Markina y Catherine Nicholls, CNN

Un político ucraniano, expresidente del parlamento del país, fue asesinado a tiros en la ciudad de Lviv, al oeste de Ucrania, informaron las autoridades este sábado.

Las autoridades siguen buscando al asesino de Andriy Parubiy, según declaró en una publicación en redes sociales el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la que calificó la muerte del parlamentario como un “horrendo asesinato” y expresó sus condolencias a los seres queridos de la víctima.

Parubiy, quien también fue secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, falleció antes de que llegara el personal médico al lugar, según Maksym Kozitskiy, jefe de la administración militar de la región de Lviv.

La Fiscalía General de Ucrania informó que se puso en marcha una operación especial denominada “Sirena” para investigar el asesinato. Se cree que un hombre desconocido disparó “varios tiros” contra el político y luego huyó, añadió.

Funcionarios europeos, incluida Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, ofrecieron sus condolencias a los seres queridos de Parubiy y al pueblo de Ucrania.

Metsola dijo que estaba “profundamente conmocionada por el terrible asesinato”, mientras que funcionarios de Estonia y Polonia también rindieron homenaje a la víctima.

La legisladora ucraniana Iryna Gerashchenko calificó la muerte de Parubiy de “terrorismo”, y lo describió como un “colega y amigo, un camarada confiable” que “era íntegro y decente, patriota e inteligente”.

Petro Poroshenko, expresidente de Ucrania, afirmó que Parubiy fue “asesinado a tiros por monstruos en Lviv”.

“Lo que sí podemos decir con certeza es que estos monstruos tienen miedo, y por eso matan a verdaderos patriotas y personas fuertes”, escribió en redes sociales. “Este crimen no es solo unos disparos contra una persona. Es un ataque al ejército. Es un ataque a la lengua. Es un ataque a la fe. Es un ataque al corazón de Ucrania”.

Poroshenko enfatizó que “el enemigo nunca podrá destruir los ideales por los que Parubiy vivió y luchó”, y agregó que “Ucrania ha perdido a un gran hijo, pero su causa perdurará mientras nuestro Estado exista”.

Esta noticia fue actualizada para aclarar el cargo que Parubiy ocupaba en el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, donde se desempeñaba como secretario.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Victoria Butenko, de CNN, contribuyó a este informe.