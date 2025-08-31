El primer ministro de la India, Narendra Modi, se reúne con Xi Jinping en su primer viaje a China en siete años

Por Simone McCarthy, Nectar Gan y Rhea Mogul, CNN

El líder chino, Xi Jinping, le dijo a su par indio Narendra Modi que la “elección correcta” es que sus países sean amigos, cuando ambos se reunieron en China por primera vez en siete años, lo que supone un nuevo hito en el incipiente acercamiento entre las naciones más pobladas del mundo, acelerado por las fricciones compartidas con Estados Unidos.

La esperada reunión del domingo entre Xi y Modi, celebrada al margen de una cumbre regional en la ciudad portuaria oriental de Tianjin, se produce en un momento en que ambos países se enfrentan a los duros aranceles impuestos por Estados Unidos en el marco de la guerra comercial mundial del presidente Donald Trump, así como al escrutinio occidental sobre sus relaciones con Rusia mientras la guerra en Ucrania sigue su curso.

“El mundo actual se ve arrastrado por transformaciones que solo se producen una vez cada siglo”, dijo Xi a Modi en su discurso de apertura, mientras ambos líderes se sentaban cara a cara flanqueados por sus funcionarios. “La situación internacional es fluida y caótica”, añadió.

Xi y Modi comenzaron su reunión en la Casa de Huéspedes de Tianjin alrededor del mediodía de este domingo, según informaron los medios estatales chinos, en la primera visita del líder indio a China en siete años.

“Es la elección correcta para ambas partes ser amigos que mantienen buenas relaciones de vecindad y amistad, socios que se ayudan mutuamente a alcanzar el éxito, y que el dragón y el elefante bailen juntos”, afirmó Xi, refiriéndose a los símbolos tradicionales de ambas naciones. “Siempre que se mantengan fieles a la idea general de ser socios en lugar de rivales, las relaciones entre China y la India podrán mantener la estabilidad y avanzar a largo plazo”.

Modi afirmó que la India estaba “comprometida” con el avance de las relaciones entre ambos países “sobre la base de la confianza y el respeto mutuos”, y se refirió al acercamiento entre ambas naciones, incluida la distensión de las tensiones a lo largo de la disputada frontera del Himalaya, donde ambos países libraron una sangrienta escaramuza en 2020.

“Los intereses de 2.800 millones de personas en nuestros dos países están ligados a nuestra cooperación”, añadió.

Las señales positivas serán sin duda objeto de un estrecho seguimiento en Washington, donde las tensiones con Nueva Delhi amenazan con descarrilar lo que han sido años de esfuerzos por parte de los diplomáticos estadounidenses para profundizar los lazos con el país como contrapeso clave a una China en ascenso y cada vez más asertiva, un conjunto de circunstancias que hacen que la última reunión sea aún más importante y oportuna para Xi.

A principios de este mes, Trump impuso importantes sanciones económicas a la India, inicialmente aplicando aranceles del 25 % a sus importaciones en EE.UU. y luego sumando un 25 % adicional como castigo por importar petróleo y gas rusos. Tanto China como India son grandes compradores de petróleo ruso.

Modi asistirá a una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO, por sus siglas en inglés), una agrupación de seguridad regional respaldada por Beijing y Moscú que se ha convertido en una piedra angular del esfuerzo de Xi y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por reequilibrar el poder global a su favor.

La visita también brindará a Modi la oportunidad de reunirse con Putin. Se espera que ambos mantengan conversaciones bilaterales este lunes, según los medios estatales rusos.

India ha dicho que no toma partido en la guerra. Modi dijo que habló el sábado con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y “compartieron puntos de vista sobre el conflicto en curso”.

Beijing ha promocionado la reunión de este año como la más grande de la cumbre hasta ahora, con funcionarios que aseguran que más de 20 líderes asistirán, incluidos los de los países de la SCO, que además de China, Rusia e India, incluyen a Irán, Pakistán, Belarús, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán.

Se considera que Beijing se alegra de que estas nuevas fricciones reduzcan los lazos de seguridad entre India y Estados Unidos. Las autoridades chinas han observado con inquietud la intensificación del diálogo de seguridad del Quad entre India, Estados Unidos y sus aliados Australia y Japón, considerado ampliamente como un intento de contrarrestar a China

Además se ha producido una normalización gradual de las relaciones entre India y China tras la reunión de Modi y Xi en el marco de la cumbre de los BRICS en Rusia el pasado octubre, que coincidió con el acuerdo de ambas partes sobre la retirada militar en su frontera en disputa.

En los últimos meses, los países acordaron reanudar los vuelos directos cancelados desde la pandemia de covid-19. Beijing también acordó recientemente reabrir dos lugares de peregrinación en el oeste del Tíbet a los indios por primera vez en cinco años, y ambos comenzaron a reemitir visados ​​de turista para sus respectivos ciudadanos.

A principios de este mes, tras una visita del principal diplomático chino Wang Yi a Nueva Delhi, ambos anunciaron “diez puntos de consenso” sobre el tema para reducir aún más las tensiones.

Sin embargo, los observadores afirman que, aunque ambos líderes buscan la estabilidad en su relación, tanto en términos comerciales como de seguridad, será difícil para Xi y Modi superar su prolongada falta de confianza personal.

Las tensiones subyacentes entre India y China se intensificaron en 2020 tras un conflicto mortal en su disputada frontera del Himalaya, en el que 20 soldados indios y cuatro chinos murieron en combate cuerpo a cuerpo.

Ambas naciones mantienen una fuerte presencia militar a lo largo de su frontera de facto de 3.379 kilómetros, conocida como la Línea de Control Real (LAC), una frontera que permanece indefinida y ha sido una fuente persistente de fricción desde su sangrienta guerra de 1962.

Pero el domingo ambos líderes parecían dispuestos a señalar el inicio de una etapa más cordial.

En un comunicado publicado por India tras la reunión se decía que ambos habían reafirmado que “sus diferencias no deben convertirse en disputas” y que su “relación estable y cooperación” era necesaria para el crecimiento y el desarrollo de ambos países, así como para un mundo multipolar.

