Maduro califica el despliegue de buques de guerra de EE.UU. como “la mayor amenaza” en un siglo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes en una inusual conferencia de prensa que su país enfrenta “la mayor amenaza” vista en Sudamérica en un siglo, en referencia al despliegue por parte de Estados Unidos de militares y buques de guerra en el Caribe, con el objetivo de frenar el narcotráfico presuntamente vinculado a Venezuela.

En agosto, el Gobierno de Trump confirmó a CNN que había ordenado movimientos navales en la región para contener la amenaza de grupos de narcotráfico. Además, duplicó la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro a US$ 50 millones, acusándolo de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo.

Maduro afirmó que Estados Unidos está apuntando a Venezuela con ocho buques militares que transportan 1.200 misiles, aunque no presentó pruebas de sus dichos.

“Es una amenaza extravagante… absolutamente criminal, sangrienta. Han querido avanzar con lo que llaman máxima presión, y frente a la máxima presión militar, nos hemos preparado con máxima disposición”, dijo Maduro este lunes, agregando que no se va a “doblegar ante amenazas”.

“La mafia de Miami ha impuesto su visión y ‘miamizado’ la política exterior de EE.UU. hacia toda América Latina y el Caribe”, aseguró, en aparente referencia al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, originario de Miami.

“Porque amenazar a Venezuela es amenazar a todo el continente, te metes con uno, te metes con todos”, añadió Maduro.

“Señor Donald Trump, debe cuidarse”, dijo Maduro al dirigirse directamente al presidente de Estados Unidos. “Marco Rubio quiere mancharle las manos de sangre”.

