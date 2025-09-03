Confirmado: Estados Unidos está en una grave crisis laboral

Por Alicia Wallace, CNN

El crecimiento del empleo en Estados Unidos fue tan débil en julio que el presidente Donald Trump despidió al director de la oficina encargada de recopilar datos de empleo, alegando sin fundamento que los datos estaban manipulados.

Pero las nuevas cifras publicadas el miércoles muestran que ese escaso crecimiento del empleo no fue una anomalía: por primera vez en más de cuatro años, hay menos puestos vacantes que personas que buscan empleo.

“Este es un punto de inflexión para el mercado laboral”, escribió el miércoles Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union. “Es otra grieta más”.

El número de vacantes de empleo se redujo a un estimado de 7,18 millones a finales de julio, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el miércoles.

Las vacantes de empleo no solo están en su nivel más bajo en 10 meses, sino que también están por debajo del número de trabajadores desempleados (7,2 millones) por primera vez desde abril de 2021.

Los datos del miércoles son otra señal de que el mercado laboral no solo se está enfriando, sino que se ha estancado: la contratación se mantuvo estancada, los trabajadores se mantuvieron en sus puestos y los despidos se mantuvieron bajos.

Los economistas esperaban que las vacantes se redujeran ligeramente con respecto a junio y se situaran en 7,37 millones en julio, según las estimaciones de consenso de FactSet.

