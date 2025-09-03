Si ganas el Powerball, ¿cuánto pagas en impuestos y cuánto te llevas?

Por CNN en Español

El premio gordo del Powerball está creciendo. Pero no te ilusiones tan rápido: si lograras acertar todos los números, el premio que recibirías es mucho, mucho menor.

El cálculo de impuestos no es sencillo y, en última instancia, depende de tus circunstancias particulares. El Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) considera las ganancias de la lotería como un ingreso y el saldo a aportar a las arcas federales depende de cuáles son tus ingresos anuales totales.

Sin embargo, hay algunas cifras que ayudan a hacerse una idea. Si ganas el pozo mayor (las probabilidades de hacerlo son de 1 en 292,2 millones), el premio estará sujeto al porcentaje más alto de impuestos federales que es de un 37%.

Además, dependiendo de dónde vivas, tienes que tener en cuenta los posibles impuestos estatales. Nueva York es el estado que impone una tasa más alta a los premios mayores a US$ 5.000: es del 8,82%. Entre los estados que te cobrarán, el de la menor tasa es Dakota del Norte, que se queda con un 2,9%.

Pero hay estados que no aplican impuestos extra, entre los que se encuentran California y Florida. En ese caso tu único aporte a los fondos gubernamentales sería el del IRS.

Del total de promocionado, entonces, te quedarías con mucho menos, pero más que suficiente para casi cualquier deseo que tengas para cumplir.

Depende de la suma. El IRS no aplica deducciones en premios de hasta US$ 600. De ahí en adelante, hay dos situaciones diferentes: si tu premio va de esa cifra a US$ 5.000, debes agregar la ganancia en tu declaración de impuestos y la cifra depende del cálculo final. Si el premio es mayor a US$ 5.000, se aplican descuentos que van desde el 24% al 37%.

A nivel estatal también existen variaciones dependiendo del monto que puedes consultar aquí.

