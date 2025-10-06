Corte Suprema de Guatemala anula condena a José Rubén Zamora por lavado de dinero y ordena repetir juicio

Por Merlin Delcid, Isa Soares y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló la condena impuesta en junio de 2023 contra el periodista José Rubén Zamora, acusado de lavado de dinero, y ordenó que se realice un nuevo juicio. En su resolución, el tribunal señala que la Corte de Apelaciones no resolvió adecuadamente los recursos presentados por el Ministerio Público y la Procuraduría General, por lo que ordena emitir un nuevo fallo y revisar las posibles irregularidades procesales.

Zamora, detenido en julio de 2022, había sido condenado a seis años de prisión y multado con más de US$ 38.000 por cargos de introducir en el sistema financiero una suma similar sin justificar su origen.

Zamora ha dicho que este proceso penal es un acto de represalia y un intento de censura por las investigaciones de posible corrupción publicadas en el diario del galardonado periodista.

José Zamora, hijo del periodista, explicó este lunes a CNN que, aunque la sentencia ya había sido anulada previamente, la decisión de la Corte Suprema “ratifica esa anulación” y permitirá un nuevo juicio. “Habrá un nuevo juicio donde esperamos presentar pruebas y testigos que lo exculpen”, dijo.

“Él no está libre. Dudo que sea liberado este año”, agregó.

El fallo de la CSJ apunta que la Corte de Apelaciones anterior no realizó un análisis adecuado de los recursos presentados por la Procuraduría General y el Ministerio Público, lo que vulneró el derecho a la defensa y el debido proceso. Por ello, el caso deberá ser revisado nuevamente por dicha Sala para emitir un nuevo fallo.

El pronunciamiento de la Corte Suprema “no prejuzga acerca de la procedencia o improcedencia de los reclamos”, sino que tiene como objetivo “sanear el procedimiento respecto al cumplimiento del debido proceso”, ya que constató que la Sala de Apelaciones “fue omisa en resolver fundadamente” los recursos planteados.

