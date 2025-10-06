Renuncia el primer ministro de Francia tras menos de un mes en el cargo

Por Joseph Ataman y Saskya Vandoorne, CNN

El primer ministro de Francia, Sebastien Lecornu, dimitió este lunes apenas unas horas después de haber presentado su nuevo gabinete, en un movimiento sorpresivo que sumió aún más al país en una crisis política.

El primer ministro —un aliado clave del asediado presidente de Francia, Emmanuel Macron— no llevaba ni cuatro semanas en el cargo, lo que significa que se marcha con la ignominiosa distinción de ser el primer ministro francés con el mandato más corto desde el inicio de la Quinta República.

Lecornu fue el quinto primer ministro de Francia en menos de dos años. El país se ha visto sumido en una parálisis política desde que las elecciones anticipadas e inconclusas convocadas por Macron en 2024 resultaron en que ningún partido obtuviera mayoría absoluta en el parlamento.

Y en un Gobierno que depende de coaliciones frágiles, cada pieza era importante. Apenas 12 horas después de anunciar un gabinete que en gran medida mantenía a los mismos ministros, Lecornu enfrentó reacciones negativas en todo el espectro político, siendo condenado tanto por la izquierda como por la derecha, que lograron avances significativos en las últimas elecciones.

Bruno Retailleau, líder de Los Republicanos —el partido tradicional de la derecha política francesa—, quien mantuvo su cargo como ministro del Interior en el Gobierno de Lecornu, reaccionó indignado ante la selección de ministros de su excolega.

“La composición del Gobierno no refleja el cambio prometido”, publicó en X la noche del domingo, en referencia a la promesa de Lecornu de cambiar de rumbo respecto a los gobiernos anteriores desde las elecciones de 2024, que habían dependido en gran medida de los leales al partido de Macron.

El gabinete del domingo estaba compuesto por 10 ministros del partido de Macron, incluso más que en el primer Gobierno de Macron cuando llegó al poder en 2017 con un nuevo partido centrista. De sus 15 ministros, el gabinete del domingo no incluía representación del bloque de izquierda ni del partido de extrema derecha en el parlamento francés.

El sentimiento de Retailleau fue compartido por la extrema derecha francesa.

“Se lo dijimos claramente al primer ministro: o hay un cambio o no hay confianza”, publicó Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, en X la noche del domingo.

Bardella culpó a Macron por el colapso del Gobierno, acusándolo de elegir el gabinete y añadiendo que Lecornu no tenía “margen de maniobra”. Pidió la disolución del parlamento francés.

También hubo mucha indignación en la izquierda. “Este Gobierno efímero solo demuestra una cosa: el macronismo sumerge una vez más al país en el caos”, declaró el portavoz del Partido Socialista francés, Arthur Delaporte, la mañana del lunes en X.

“Ahora, a Emmanuel Macron solo le quedan dos opciones reales: disolver la Asamblea Nacional o dimitir él mismo, lo que desencadenaría una nueva elección presidencial. Parece muy probable que elija la primera”, dijo el politólogo francés Antoine Bristielle a CNN.

La designación del exministro de Finanzas Bruno Le Maire para el antiguo cargo de Lecornu al frente del Ministerio de Defensa francés generó especial indignación. Le Maire había supervisado un drástico aumento del déficit nacional durante la pandemia de covid-19.

La bolsa de París cayó un 1,7 % al abrir la mañana de este lunes, mientras crecía la preocupación por el próximo presupuesto.

El primer borrador del presupuesto nacional francés debía presentarse para su aprobación ministerial este martes, un plazo que ahora ha quedado en el aire.

