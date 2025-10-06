Superluna de octubre 2025: cuándo es, a qué hora y cómo ver la luna de la cosecha en EE.UU. y otras partes del mundo

Por Gina Park, CNN

Mantén la vista en el horizonte este lunes por la noche para ver la primera superluna del año.

La luna llena de octubre, también llamada luna de cosecha, será visible desde la noche de este lunes hasta la madrugada del martes. El satélite plateado alcanzará su máximo esplendor alrededor de las 11:48 p.m. (ET) de este lunes, según EarthSky.

“Lo bueno de la luna llena es que si está nublado en tu zona la noche del lunes, puedes verla el martes y la luna seguirá luciendo bastante llena”, explicó Noah Petro, científico del proyecto Artemis III de la NASA, cuyo objetivo es que los astronautas aterricen cerca del polo sur lunar en 2027.

El nombre de luna de cosecha indica que es el evento de luna llena más cercano al equinoccio de otoño, o el primer día de otoño (en el hemisferio norte). Históricamente, la brillante luz de la luna ayudaba a los agricultores a completar sus cosechas del año, según el Almanaque del Agricultor.

Esta luna será la primera de tres superlunas consecutivas este año. Una superluna ocurre cuando la luna alcanza el perigeo, o su punto más cercano a nuestro planeta, lo que la hace parecer más grande y llena.

“Es un efecto muy sutil que no siempre se puede notar a menos que se observe la luna con regularidad”, dijo Petro. “Por eso, animo a la gente a salir a observar la luna, no solo el lunes o el martes, sino más tarde en la semana, a lo largo de un mes, o incluso de varios meses, para observar sus cambios”.

La luna de cosecha de octubre ocurre dos semanas después de que la NASA anunciara su nueva generación de astronautas que algún día podrían aventurarse a la Luna y Marte. Y a principios del próximo año, una tripulación de cuatro astronautas veteranos volará en la misión Artemis II que orbitará la Luna.

“Lo que hace que la salida de la luna el 6 de octubre sea tan especial es lo que supimos (recientemente): que Artemis II se lanzará a la Luna a principios del próximo año”, dijo Petro, “por lo que muy pronto tendremos la oportunidad no solo de observarla, sino también de que reciba visitas humanas”.

Según el Almanaque del Agricultor, estos son los momentos clave para observar las próximas superlunas:

5 de noviembre: Luna de castor

4 de diciembre: Luna fría

También hay oportunidades para observar otra actividad celestial, incluyendo algunas lluvias de meteoros inminentes que adornarán el cielo nocturno.

A continuación, se presentan las fechas de máximo auge de las lluvias de meteoros previstas para 2025, según la Sociedad Americana de Meteoros y EarthSky.

Dracónidas: 8-9 de octubre

Oriónidas: 20-21 de octubre

Táuridas del Sur: 4-5 de noviembre

Táuridas del Norte: 11-12 de noviembre

Leónidas: 16-17 de noviembre

Gemínidas: 13-14 de diciembre

Úrsidas: 21-22 de diciembre

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Suscríbete al boletín científico Wonder Theory de CNN. Explora el universo con noticias sobre fascinantes descubrimientos, avances científicos y más.