En un movimiento sorprendente, el presidente de Francia vuelve a nombrar primer ministro al hombre que renunció el lunes

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, volvió a nombrar a Sébastien Lecornu como primer ministro, a pesar de haber aceptado su renuncia el lunes tras el colapso de su Gobierno.

“El presidente de la República ha nombrado al señor Sébastien Lecornu primer ministro y le ha encargado formar un Gobierno”, dijo el Palacio del Elíseo en un comunicado el viernes.

Fue una elección sorprendente, que puso fin a una semana de altibajos en la política francesa.

Tarde el domingo, Lecornu anunció su gabinete, antes de que fuera públicamente criticado por su ministro del Interior esa misma noche. El lunes por la mañana, presentó su renuncia —que fue aceptada— antes de que Macron diera marcha atrás y le pidiera liderar la selección de su sucesor en una ronda relámpago de conversaciones de 48 horas con opositores políticos.

A pesar de esos esfuerzos, para Macron, la solución al colapso en cadena de los recientes primeros ministros fue aparentemente simple: más de lo mismo.

La parálisis política en torno a la formación de un gabinete y la aprobación de un presupuesto ha hecho que Francia reciba comparaciones poco favorables con países europeos como Italia, conocidos por su inestabilidad política.

Lecornu enfrentó fuertes críticas por su elección de ministros en el gabinete del domingo por la noche. Tras prometer un cambio respecto a los dos primeros ministros anteriores, en medio de un panorama político dividido en Francia, anunció una selección ministerial que incluía más aliados de Macron que en el primer gabinete del presidente en 2017.

Lecornu tardó casi un mes en nombrar su primer gabinete, de corta duración. Muchos en Francia seguirán de cerca su elección de colegas en esta segunda ocasión.

