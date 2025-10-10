Otorgan el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder opositora venezolana

Por CNN

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a María Corina Machado por “promover los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”.

El Comité Noruego del Nobel afirmó que María Corina Machado había ayudado a “mantener encendida la llama de la democracia frente a una oscuridad creciente”.

Al anunciar el premio en una ceremonia en Oslo este viernes, el Comité elogió la “lucha de Machado por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El Premio Nobel de la Paz se entrega cada año a la persona que más ha hecho para cumplir los términos establecidos en el testamento de Alfred Nobel, el químico sueco cuya fortuna estableció los Premios Nobel.

El testamento dice que el premio será concedido “a la persona que haya realizado el mayor o mejor trabajo en favor de la fraternidad entre las naciones y la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y la formación y difusión de congresos de paz”.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, dijo que María Corina Machado había cumplido los tres criterios.

Frydnes indicó que no está seguro de si María Corina Machado podrá asistir a la ceremonia del premio de la paz en Noruega en diciembre.

Machado pasó a la clandestinidad después de que el régimen venezolano tomó medidas para aplastar la disidencia tras las elecciones del año pasado.

Nina Græger, directora del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), afirmó que el Premio Nobel de la Paz otorgado a Machado es “ante todo, un premio a la democracia”.

Elogió el “valiente compromiso de Machado con unas elecciones libres y justas y un Gobierno responsable en Venezuela, que refleja la creencia de que la paz duradera se construye sobre los cimientos de la democracia”.

Al anunciar el premio, el Comité Nobel dijo que el papel de Machado como “figura unificadora” en el movimiento de oposición de Venezuela “es precisamente lo que está en el corazón de la democracia: nuestra voluntad compartida de defender los principios del Gobierno popular, aunque estemos en desacuerdo”.

Al seleccionar a Machado como ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año, el Comité manifestó su preocupación por la salud de la democracia en todo el mundo, dice Karim Haggag, director del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Agregó que el SIPRI, que monitorea la propagación de conflictos y armamentos en todo el mundo, “cree que estos valores son cruciales para la paz y la seguridad globales”.

Los analistas afirman que el Comité Nobel suele utilizar el premio para transmitir un mensaje sobre sus áreas de preocupación.

El año pasado, el premio de la paz recayó en Nihon Hidankyo, una organización japonesa de base de supervivientes de la bomba atómica, en un momento en que el mundo se enfrentaba de nuevo al espectro de las armas nucleares, en medio de las amenazas de Rusia por su guerra en Ucrania.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.