Putin dice que el Nobel de Paz ha sido otorgado en ocasiones “a personas que no han hecho nada por la paz” y elogia a Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este viernes que “ha habido casos en los que el Comité ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz”, horas después de que el Comité Noruego anunciara su decisión de galardonar a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

“En mi opinión, estas decisiones han dañado enormemente el prestigio del premio”, añadió Putin, uno de los pocos aliados de Nicolás Maduro, en una rueda de prensa en Tayikistán.

El Comité Noruego del Nobel afirmó este viernes que Machado había ayudado a “mantener encendida la llama de la democracia frente a una oscuridad creciente”, y elogió la “lucha de Machado por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Consultado sobre el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha señalado que esperaba ganar el premio, Putin resaltó los esfuerzos del mandatario por lograr la paz en varios conflictos.

“(Trump) definitivamente está esforzándose, definitivamente está trabajando en estos temas. Temas para lograr la paz y resolver situaciones internacionales complejas. El ejemplo más claro es la situación en Oriente Medio”.

Si bien Putin aclaró que no es él quien decide quién merece un premio, apuntó: “Pero él (Trump) realmente hace mucho para la solución de crisis complejas y que duran durante décadas”.

El líder del Kremlin indicó que en caso de que se cumpla el plan de Trump para Gaza, habrá que ver si el Nobel sería digno de tal acontecimiento, que calificó de “histórico”.

