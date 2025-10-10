Ucrania afirma que un ataque ruso “masivo” tuvo como objetivo su infraestructura energética

Por Rhea Mogul y Victoria Butenko, CNN

Rusia llevó a cabo un “ataque masivo” contra la infraestructura energética de Ucrania, dijeron altos funcionarios ucranianos el viernes por la mañana, dejando partes de la capital, Kyiv, sin electricidad.

El Kremlin parece estar utilizando nuevamente una táctica empleada en años anteriores, privando a los ucranianos de electricidad y calefacción antes de los crudos meses de invierno.

Rusia comenzó a atacar la infraestructura energética de Ucrania a finales de septiembre, según informes oficiales y la evaluación de CNN.

Desde entonces, los ataques han sido casi diarios y sus objetivos incluyen instalaciones de generación de energía, incluida la producción y distribución de gas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó el ataque del viernes como “un ataque cínico y calculado, con más de 450 drones y más de 30 misiles dirigidos contra todo lo que sustenta la vida normal, todo aquello de lo que los rusos quieren privarnos”.

“Precisamente la infraestructura civil y energética es el principal objetivo de los ataques de Rusia antes de la temporada del uso de la calefacción”, añadió.

“El objetivo de Rusia es dejarnos en la oscuridad, sin agua ni calefacción”, manifestó por su parte el gobernador de la región de Kyiv, Mykola Kalashnik, y añadió que alrededor de 28.000 familias en los distritos de Brovary y Boryspil estaban sin electricidad.

Los cortes de electricidad también afectaron a más de 16.500 hogares y 800 empresas en la región de Poltava, informó su gobernador, Volodymyr Kogut.

Un niño de siete años murió en un ataque contra la ciudad sudoriental de Zaporiyia y decenas de personas resultaron heridas, según el ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha.

“En Kyiv, Járkov, Poltava, Zaporiyia, Dnipro y otras regiones, muchas personas siguen sin electricidad tras los ataques rusos a instalaciones energéticas civiles”, denunció Sybiha.

Los trabajadores estaban tomando “todas las medidas necesarias para minimizar las consecuencias negativas”, dijo el viernes la ministra de Energía de Ucrania, Svitlana Grynchuk, en un comunicado.

Al menos 12 personas resultaron heridas en Kyiv durante el ataque del viernes, que dejó sin suministro eléctrico a algunos ciudadanos, dijo el alcalde de la capital, Vitali Klitschko.

El funcionario agregó que la margen izquierda de la capital se encuentra sin electricidad y la ciudad también reporta problemas de suministro de agua.

Un video del servicio de emergencia de Ucrania muestra a los bomberos en Kyiv trabajando para apagar un gran incendio en un sitio en construcción y escoltando a los residentes a un lugar seguro.

El mayor productor privado de energía de Ucrania, DTEK Group, comunicó que Rusia atacó sus centrales, hiriendo a un trabajador del sector energético y dañando gravemente los equipos.

Este es el tercer ataque a las instalaciones de DTEK en una semana, precisa un comunicado.

La pasada Navidad, medio millón de hogares se quedaron sin calefacción en la región de Járkov, con temperaturas de 3 grados centígrados.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

