Atleta olímpico ucraniano desafiará la prohibición del COI: “Algunas cosas son más importantes que el deporte”

Aleks Klosok y Amanda Davies, CNN

El corredor ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych le dijo a CNN que desafiará al Comité Olímpico Internacional (COI) y usará su casco con imágenes de atletas caídos durante la guerra en Ucrania.

El COI se mostró comprensivo con la situación de Heraskevych, pero afirmó que el casco “contraviene” las directrices del organismo rector sobre declaraciones políticas, ofreciéndole en su lugar un brazalete negro en conmemoración.

En respuesta, Heraskevych afirmó en rueda de prensa que usaría el casco independientemente de las directrices.

“Sí”, respondió el corredor al ser preguntado si desafiaría la decisión del COI. “Si el COI traiciona a estos atletas, yo no los traicionaré”.

“Llevé este casco hace dos días, ayer, hoy. Lo llevaré mañana y lo llevaré el día de la carrera”, declaró Heraskevych a Amanda Davies de CNN.

“Estas personas sacrificaron sus vidas y, gracias a eso, puedo estar aquí hoy. Puedo estar en los Juegos Olímpicos y no los traicionaré”.

CNN Sports se ha puesto en contacto con el COI para solicitar comentarios.

El casco en cuestión fue usado por el atleta de 27 años durante una sesión de entrenamiento de skeleton para los Juegos Olímpicos de Invierno en Cortina d’Ampezzo el lunes.

Los atletas que aparecen en el casco son: la levantadora de pesas Alina Perehudova, el boxeador Pavlo Ischenko, el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, el actor y atleta Ivan Kononenko, el saltador y entrenador Mykyta Kozubenko, el tirador Oleksiy Habarov y la bailarina Daria Kurdel.

“Hay cosas más importantes que el deporte”, declaró a CNN. “Para rendirles homenaje, a quienes sacrificaron sus vidas por este sacrificio, hoy puedo estar aquí, y para mí es importante rendirles homenaje y honrar a sus familias”.

En un video publicado en redes sociales tras su entrenamiento, Heraskevych, quien portó la bandera de su país en la ceremonia inaugural, informó que Toshio Tsurunaga, representante del COI a cargo de las comunicaciones entre los atletas, los comités olímpicos nacionales y el COI, había acudido a la Villa Olímpica para informarle de la decisión. “Una decisión que me rompe el corazón. Siento que el COI está traicionando a los atletas que formaron parte del movimiento olímpico, impidiéndoles ser homenajeados en un escenario deportivo donde nunca más podrán pisar el suelo”, declaró en el video.

“A pesar de precedentes en tiempos modernos y pasados ​​en los que el COI permitió tales homenajes, esta vez decidieron establecer reglas especiales solo para Ucrania”.

CNN Sports contactó a Tsurunaga para obtener comentarios.

“Me decepcioné aún más tras la última noticia cuando el patinador artístico estadounidense (Maxim Naumov) mostró una foto de sus padres fallecidos”, declaró Heraskevych posteriormente a CNN.

“Entonces, ¿está bien para un atleta estadounidense, pero no para uno ucraniano?… En este momento, me parece una gran hipocresía por parte del COI, y creo que se me debería permitir competir con este casco”.

Las reglas del COI establecen que “no se permite ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en las sedes, instalaciones u otras áreas olímpicas”. Sin embargo, Heraskevych declaró a CNN que no cree que su casco infrinja esta política.

El COI afirma que si un atleta no respeta la regla, el incidente será “evaluado por su respectivo Comité Olímpico Nacional, Federación Internacional y el COI, y se tomarán las medidas disciplinarias caso por caso, según sea necesario”.

Heraskevych no parece demasiado preocupado por una posible sanción por parte del COI, y declaró a CNN: “No es lógico imponerme sanciones, descalificaciones ni penalizaciones, porque no infringimos ninguna regla”.

El Comité Olímpico de Ucrania anunció el martes que había presentado una solicitud oficial al COI para que Heraskevych usara “un casco conmemorativo” en los Juegos.

“El casco fue creado para honrar a los atletas ucranianos que murieron mientras defendían a Ucrania o que se convirtieron en víctimas de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania”, dijo el Comité Olímpico de Ucrania en un comunicado.

El Comité Olímpico Nacional de Ucrania enfatiza que cumple plenamente con los requisitos de seguridad y las normas del COI, no contiene publicidad, lemas políticos ni elementos discriminatorios, y se confirmó que cumple con los estándares establecidos durante las sesiones oficiales de entrenamiento.

En una conferencia de prensa, el portavoz del COI, Mark Adams, reconoció que la organización recibió la solicitud, pero que aún no creía que el casco debiera permitirse.

“Recibimos la solicitud formal para usar el casco en competición esta mañana. El COI comprende plenamente el deseo de los atletas de recordar a sus amigos y colegas que perdieron la vida en conflictos”, declaró Adams.

“Anoche se celebró una reunión informal con el entrenador del Sr. Heraskevych y su delegación, y reiteramos nuestra comprensión del deseo del atleta de rendir homenaje a sus compatriotas ucranianos. … Los Juegos deben estar separados no solo de la interferencia política y religiosa, sino de todo tipo, para que todos los atletas puedan concentrarse en su rendimiento.

“Lo ha hecho en los entrenamientos y en redes sociales; ha expresado su opinión, pero lo que hemos dicho es que este casco contraviene las… directrices”.

Adams concluyó diciendo: “Tras la reunión, haremos una excepción a las directrices para permitirle usar un brazalete negro durante la competición para conmemorarlo. Creemos que es un buen acuerdo”.

Heraskevych no está dispuesto a aceptar la oferta conciliadora del COI.

“Creo que el COI no tiene suficientes brazaletes negros para recordar a todos los atletas que murieron en esta guerra”, declaró a CNN.

En declaraciones a CNN antes de los Juegos, el atleta ucraniano prometió usar el evento como plataforma para recordar al mundo la guerra que Rusia libra en su país e insinuó que podrían producirse protestas.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, elogió en redes sociales a Heraskevych por usar el casco, agradeciéndole “por recordarle al mundo el precio de nuestra lucha”.

“Esta verdad no puede ser incómoda, inapropiada ni calificarse de ‘manifestación política en un evento deportivo’. Es un recordatorio para todo el mundo de lo que es la Rusia moderna”, escribió Zelensky.

“Y esto es lo que nos recuerda a todos el papel global del deporte y la misión histórica del propio movimiento olímpico: se trata de la paz y por el bien de la vida. Ucrania se mantiene fiel a esto. Rusia demuestra lo contrario”.

El COI ha autorizado a 13 atletas rusos y 7 bielorrusos a participar como Atletas Neutrales Individuales en los Juegos de Invierno.

Heraskevych fue noticia en todo el mundo hace cuatro años en los Juegos de Beijing, cuando levantó una pancarta que decía “No a la guerra en Ucrania” para protestar contra la inminente invasión rusa.

