Conclusiones de una tensa audiencia en la Cámara de Representantes con funcionarios de inmigración del Gobierno de Trump

Con el impulso de deportaciones masivas del Gobierno de Trump bajo intenso escrutinio, los jefes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) enfrentaron duras preguntas durante una audiencia de la Comisión del Congreso este martes.

El director interino de ICE, Todd Lyons; el comisionado de CBP, Rodney Scott; y el director de USCIS, Joseph Edlow, pasaron más de tres horas testificando ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Lyons y Scott enfrentaron preguntas difíciles sobre los tiroteos del mes pasado en los que perdieron la vida Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis por parte de agentes bajo su mando. Ambos dijeron que los incidentes están siendo investigados y se comprometieron a compartir los resultados de esas investigaciones con el Congreso, pero en gran medida se negaron a comentar sobre los incidentes debido a que las investigaciones siguen en curso.

Edlow, por su parte, evitó en gran medida el escrutinio durante la audiencia.

Estas son las conclusiones de la audiencia:

La Comisión mencionó repetidamente la muerte de Pretti y Good en Minneapolis a manos de agentes federales el mes pasado. Lyons y Scott, ambos líderes de agencias cuyos agentes estuvieron involucrados en los disparos, se negaron a decir mucho al respecto, citando investigaciones en curso. Repitieron versiones de esa respuesta ante múltiples preguntas de legisladores demócratas.

Ni Scott ni Lyons mencionaron los homicidios —que han provocado una reacción generalizada contra los esfuerzos de aplicación de las leyes migratorias de Trump— en sus declaraciones iniciales.

Pero ambos le dijeron al presidente de la Comisión, el representante republicano Andrew Garbarino, que se comprometían a proporcionar al Congreso los resultados de ambas investigaciones una vez concluidas.

Algunas de las preguntas más incisivas vinieron del legislador Eric Swalwell, quien mencionó comentarios previos de Lyons diciendo que buscaba construir un sistema de deportación tan eficiente como Amazon.

Swalwell preguntó a Lyons si alguna vez Amazon ha disparado a una madre en la cara o a una enfermera de UCI en la espalda —referencias a Good y Pretti. Lyons respondió que no.

Luego Swalwell preguntó a Lyons si estaría dispuesto a disculparse con la familia de Good por la forma en que fue calificada por funcionarios del Gobierno de Trump como terrorista casi inmediatamente después de su muerte.

“Estoy abierto a hablar con la familia en privado”, respondió Lyons, “pero no voy a comentar sobre ninguna investigación en curso”.

Lyons se negó a responder si la forma en que el Gobierno de Trump describió tanto a Good como a Pretti fue incorrecta.

El Tercer Reich de Adolf Hitler fue invocado repetidamente durante la audiencia, ya que los demócratas lo usaron como comparación para todo, desde la vestimenta del agente de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, hasta las tácticas utilizadas por las autoridades federales durante su ofensiva inmigratoria.

Lyons fue cuestionado por el representante demócrata Dan Goldman si sabía si “otros regímenes en el siglo XX requerían pruebas similares de ciudadanía”.

Lyons respondió que varios regímenes “nefarios” lo hacían.

“¿Es la Alemania nazi uno de ellos?”, preguntó Goldman. Lyons dijo “sí” y luego intentó aclarar su respuesta antes de que Goldman lo interrumpiera.

Lyons le dijo a Goldman que su línea de preguntas era incorrecta y lo animó a visitar un museo del Holocausto para ver cómo era el nazismo.

“Decir que los hombres y mujeres de ICE son Gestapos es incorrecto”, añadió.

Scott confirmó que hay investigaciones abiertas sobre la conducta de los agentes de CBP, pero no proporcionó más detalles. CNN ha informado previamente que videos grabados en ciudades con operativos migratorios muestran a agentes empujando a manifestantes, disparando armas menos letales contra personas no violentas y rociando agentes químicos dentro de vehículos.

Lyons, mientras tanto, se negó a discutir aspectos de posibles investigaciones internas, incluyendo si alguno de sus agentes ha sido despedido por su conducta. Se les preguntó a Lyons y a Scott sobre varios incidentes específicos, pero ambos se negaron a proporcionar mucha información o perspectiva sobre lo que ocurrió.

Tras la muerte de Pretti y Good, hubo condena bipartidista sobre la manera en que ICE y la Patrulla Fronteriza manejaron los incidentes que llevaron a sus muertes, y sobre cómo los altos funcionarios del Gobierno manejaron la reacción pública.

Pero durante la audiencia, ambas partes parecían firmemente atrincheradas en su lado del espectro político. Mientras el presidente republicano de la Comisión hizo referencia a Good y Pretti —y logró que los jefes de las agencias que los mataron se comprometieran a entregar al Congreso las investigaciones sobre sus muertes— pocos otros republicanos los mencionaron.

En cambio, los republicanos acusaron a los demócratas de fomentar el odio y amenazas contra ICE, criticaron las políticas de las llamadas “ciudades santuario”, promovieron frecuentemente a los inmigrantes “lo peor de lo peor” que, según el DHS, han arrestado, y culparon a los Gobiernos anteriores por los problemas actuales del sistema de inmigración del país.

La audiencia demostró que tanto demócratas como republicanos siguen firmemente arraigados en sus propias posturas mientras se prolonga el debate sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional.

Durante un intercambio notable, la representante LaMonica McIver, una demócrata que el año pasado fue acusada de obstaculizar a agentes federales fuera de un centro de detención en Nueva Jersey, le preguntó a Lyons si era una persona religiosa. Lyons respondió que sí lo era.

Luego, le preguntó a Lyons si creía que iría al infierno. Esa pregunta fue rechazada por el presidente de la Comisión.

