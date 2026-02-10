Crece la alarma del FBI por una violenta red en línea que tiene como objetivo a los niños, revelan documentos exclusivos

Por Curt Devine y Kyung Lah, CNN

El año pasado, una madre preocupada publicó en internet una petición urgente de consejo: su hijo adolescente, que regresaba de la universidad en el extranjero, había sido misteriosamente detenido en un aeropuerto de Estados Unidos. A medida que su publicación se hizo viral, los usuarios le sugirieron que informara al Congreso y contactara a organizaciones de derechos civiles.

Sin embargo, documentos de autoridades federales obtenidos por CNN sugieren que su hijo ocultaba oscuros secretos.

En su teléfono, agentes de aduanas encontraron mensajes que incitaban a la violencia extrema, la violación, el nazismo y las autolesiones. Una fotografía mostraba un arma apuntando a la cabeza de una persona. Otra mostraba a Adolf Hitler. Días después, funcionarios de aduanas hallaron conversaciones con el mismo hombre en los teléfonos de tres mujeres europeas, en las que se discutía la organización de atentados con bombas en ciudades de Estados Unidos, según muestran los documentos.

Todas esas señales alarmantes apuntaban a un movimiento que cada vez preocupa más a las autoridades federales: el extremismo violento nihilista, una subcultura que se extiende a través de grupos en línea vagamente conectados que buscan sembrar el caos y que no están motivados por una ideología política, sino por el deseo de destruir la sociedad.

Los documentos, que son informes de inteligencia no clasificados del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), ofrecen nuevas y perturbadoras revelaciones sobre el problema en crecimiento, y también ilustran las dificultades de las autoridades para frenar este movimiento descentralizado. Los registros contienen casos no reportados previamente vinculados a esta red, entre ellos el del adolescente detenido, así como un llamado de las autoridades federales a agencias locales para ayudar a identificar y detener posibles episodios de violencia.

“Mitigar la violencia premeditada por parte de miembros de esta red presenta desafíos únicos”, reconoce un memorándum del DHS.

El FBI ha abierto cientos de casos sobre integrantes de estos grupos en los últimos años, y numerosos ataques en el mundo real han sido atribuidos a esta ideología, incluidos el atentado contra una clínica de fertilidad en California y un tiroteo mortal en un bachillerato en Nashville el año pasado. En otros casos, extremistas han sido condenados por manipular a niños para que se autolesionen o incluso maten mascotas frente a una cámara, según muestran los registros.

El director del FBI, Kash Patel, publicó en noviembre en X que la agencia había registrado un aumento cercano al 500 % en arrestos relacionados con este movimiento. “Este es uno de los problemas más importantes en Estados Unidos y no dejaremos de trabajar”, escribió.

Pero este movimiento plantea retos únicos para la policía: los grupos operan a través de fronteras nacionales, utilizan tecnología para ocultar la identidad de sus miembros y, en ocasiones, atormentan a las víctimas de formas que son difíciles de imputar penalmente, de acuerdo con funcionarios gubernamentales actuales y retirados que han hablado en foros públicos en meses recientes.

“Parece que estamos tratando de alcanzarlos, pero la tecnología y los delincuentes nos superan casi en cada paso”, dijo el senador republicano John Cornyn, de Texas, durante una audiencia en diciembre, tras escuchar el testimonio de expertos sobre este tipo de grupos.

Entre las múltiples dificultades está distinguir entre la libertad de expresión protegida y las amenazas criminales violentas, un reto evidente en el caso del adolescente detenido en el aeropuerto. De acuerdo con los registros, el joven dijo a los agentes de aduanas que el contenido de su teléfono era una “broma” y agregó que creía que “algo estaba mal” con él. CNN no lo identifica porque no ha sido acusado de ningún delito.

El DHS no respondió a las solicitudes de comentarios sobre los detalles del caso.

Después de que Penélope, la hija de Jason Sokolowski, intentara suicidarse en 2023, él revisó su teléfono y encontró mensajes aterradores provenientes de un mundo oscuro en línea. En una nota, alguien identificado como “Culprit” le exigía que se tallara en el pecho el nombre de un grupo misterioso llamado 764. Ella obedeció y envió una fotografía como prueba, contó Sokolowski a CNN.

Así fue como Sokolowski entró en contacto con una red de extremistas sádicos en Internet. Mientras luchaba por encontrar la manera de ayudar a su hija, dijo que las autoridades no lograban comprender las fuerzas que la habían estado explotando.

Los memorandos obtenidos por CNN muestran que, en la actualidad, algunas de las principales agencias policiales se han dado cuenta del peligro. Los informes de inteligencia advierten que 764 y sus múltiples ramificaciones se han expandido hasta convertirse en una red transnacional en línea que glorifica la violencia y busca coaccionar a personas, a menudo menores de edad, para que se hagan daño a sí mismas o a otros.

Seguidores del grupo han difundido guías sobre cómo identificar a menores deprimidos o con problemas de salud mental, mostrándoles afecto para luego presionarlos a producir contenido sádico. “Empieza por manipular socialmente a la niña para que confíe en ti”, señala una de las guías y añade: “Prepárala para que produzca contenido con sangre”.

Eso fue exactamente lo que ocurrió con Penélope, dijo Sokolowski en una entrevista con CNN en su casa en Vancouver, Columbia Británica.

Cuando era preadolescente, Penélope conoció a personas en línea a través del sitio de videojuegos Roblox, que su padre intentaba supervisar. Pero más tarde se unió a conversaciones en plataformas más privadas como Discord, dijo. Eventualmente, entró en contacto con un presunto miembro de 764, un grupo que surgió alrededor de 2021 y utiliza extorsión sexual y otras herramientas psicológicas para manipular y forzar a menores a realizar actos autodestructivos.

“Mi hija, en cierto punto, empezó a creer que era una persona malvada destinada a crear caos y daño en el mundo, pero esa no era quien era tres meses antes”, dijo Sokolowski.

Cuando Sokolowski buscó ayuda, afirmó que policías y profesionales de la salud no comprendían lo que estaba sucediendo.

“Les dije: ‘Tiene nombres tallados en su cuerpo’. ¿Cómo es posible que nadie esté hablando de esto? ¿Cómo es que nadie puede darme alguna explicación?”, recordó. “Como sociedad, no estamos reconociendo al depredador”.

Penélope se quitó la vida el año pasado, apenas unos días antes de cumplir 16 años. Sokolowski considera que miembros de 764 son responsables, aunque también cree que ella podría haber sobrevivido si las autoridades hubieran respondido de manera más eficaz. Sokolowski afirma que las personas que explotaron a su hija no han sido detenidas.

Registros judiciales muestran que en el último año numerosos miembros de 764 y de grupos similares han sido acusados de explotar y dañar a menores.

En abril, las autoridades arrestaron a dos presuntos líderes de 764 que vivían en Carolina del Norte y Grecia. De acuerdo con los investigadores, reclutaban seguidores con imágenes de abuso sexual infantil y luego los guiaban para extorsionar a niñas y hacer que se autolesionaran.

En octubre, las autoridades presentaron una acusación sustitutiva contra Baron Cain Martin, de 21 años, en Arizona, a quien acusan de pertenecer a 764 y a otros grupos, así como de explotar a menores, incluida una niña de 13 años que se talló esvásticas en el cuerpo bajo sus órdenes. Martin se declaró no culpable.

En diciembre, Alexis Aldair Chavez, de 19 años, de Texas, quien ayudó a liderar una red nihilista relacionada llamada 8884, se declaró culpable de asociación delictuosa y de múltiples actos de explotación sexual infantil.

El FBI está investigando actualmente a más de 400 personas vinculadas a redes violentas en línea asociadas con 764 y sus ramificaciones, y todas las oficinas locales del país están involucradas, según ha informado la agencia en un comunicado.

A medida que han aumentado los procesos penales contra miembros de grupos nihilistas violentos, también se han incrementado los reportes de abuso relacionados. El año pasado, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados recibió más de 3.000 denuncias de explotación sádica en línea, un aumento del 130 % respecto al año anterior, señaló Lauren Coffren, directora ejecutiva del centro.

El contenido sádico que estos grupos extraen de los niños “se convierte en la moneda para seguir chantajeándolos y obligarlos a participar en otras actividades terribles”, dijo Coffren. “Ese es un factor especialmente complejo, porque es algo que no habíamos visto históricamente”.

Pero la amenaza de los grupos extremistas nihilistas va más allá del daño individual a los menores explotados, advierten los memorandos federales obtenidos por CNN.

El 17 de mayo, una bomba sacudió Palm Springs, California, estremeciendo edificios en varias cuadras, rompiendo vidrios y destruyendo por completo un edificio que parecía inocuo. Las autoridades pronto se dieron cuenta de que se trataba de un objetivo improbable: una clínica de fertilidad.

Maher Abdallah, médico y director de la clínica, expresó su asombro de que nadie hubiera muerto, ya que la bomba estalló un sábado por la mañana. Pero compartía la misma pregunta que los investigadores: ¿quién querría atacar una clínica de fertilidad?

“Nunca había escuchado de un atentado contra un centro de fertilización in vitro que crea vida”, dijo. “Simplemente no tiene sentido”.

La respuesta llegó cuando la policía encontró una declaración en línea escrita por Guy Edward Bartkus, de 25 años, quien murió en la explosión del coche bomba.

Bartkus se refirió a la vida como una “enfermedad” y enlazó a otros contenidos nihilistas en su sitio web. Las autoridades acusaron a otro hombre, que compartía ideas extremistas similares, de proporcionar los materiales explosivos; posteriormente murió bajo custodia.

El caso inusual apunta a otra amenaza en aumento por parte de estos grupos, de acuerdo con informes del DHS y expertos: ataques con víctimas múltiples, como atentados con bombas y tiroteos masivos.

Un memorándum del DHS de octubre advierte sobre el riesgo de que los seguidores pasen de “actividad criminal y actos de violencia de menor escala a violencia con múltiples víctimas”, que incluso podría transmitirse en vivo por internet para ganar notoriedad. “Esto puede generar una escalada peligrosa, en la que las personas buscan superarse unas a otras en la magnitud o severidad de sus actos violentos”.

El atentado de Palm Springs no es la única prueba real de esta amenaza.

El Instituto para el Diálogo Estratégico, una organización sin fines de lucro, ha documentado ataques nihilistas en todo el mundo, incluidos apuñalamientos en Suecia perpetrados por adolescentes vinculados a un grupo llamado No Lives Matter, así como el homicidio de tres niñas en el norte de Inglaterra. También identificó a un adolescente que apuñaló a personas fuera de una mezquita en Turquía y que aparentemente fue influenciado por subculturas nihilistas.

En Nashville, un adolescente que mató a una joven al abrir fuego en la cafetería de un bachillerato el año pasado dejó un comunicado y otros contenidos que hacían referencia a 764 y celebraban la violencia nihilista, según uno de los memorandos del DHS.

Algunos casos traspasan las fronteras internacionales.

En Fort Worth, Texas, un joven de 17 años identificado como Evan Banda presuntamente incendió varios automóviles en diciembre y había discutido planes de asesinato masivo tras vincularse con un grupo internacional de ideología “nihilista”. La policía local señaló que Banda les dijo que habló sobre posibles tiroteos escolares con el grupo y participó en la grabación de un video de una escuela local, acompañado de un mensaje que afirmaba que el grupo “mataría a muchos niños”.

Las autoridades acusaron a Banda de terrorismo, incendio provocado y posesión de pornografía infantil, entre otros cargos. Un abogado del joven dijo que estaba investigando los hechos y no podía comentar sobre detalles del caso.

Uno de los memorandos del DHS obtenidos por CNN insta a los agentes de aduanas a vigilar a posibles miembros de estas redes que viajen por puertos de entrada a Estados Unidos portando contenido digital que muestre violencia o abuso sexual.

El memorándum cita un caso de febrero de 2025, en el que agentes de aduanas en un aeropuerto de Texas interrogaron a un ciudadano británico identificado como administrador de un grupo 764 en Telegram. Los agentes encontraron en el teléfono del viajero conversaciones aparentemente relacionadas con material de abuso sexual infantil y descubrieron que el ciudadano británico había ido a Estados Unidos a visitar a un menor. El viajero confesó haber extorsionado a otras personas para que se autolesionaran, según el memorándum.

Para Sokolowski, la magnitud de la amenaza requiere urgentemente una mayor concienciación e intervención tanto por parte de las fuerzas del orden como de profesionales de la salud, los profesores y las familias.

“Estamos ante un fenómeno nuevo en nuestra sociedad que no comprendemos, y seguimos avanzando mientras nuestros hijos están siendo devastados”, afirmó.

Si usted o un menor que conoce es víctima de explotación sexual, puede enviar una denuncia al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en report.cybertip.org.

