McDonald’s ofrece caviar gratis, sí, caviar, por San Valentín

McDonald’s ofrecerá a algunos clientes una comida especial de San Valentín este año: Chicken McNuggets y caviar.

A partir de las 11 a.m., hora del Este, del martes, McDonald’s regalará una cantidad limitada de kits que incluyen caviar y una tarjeta de regalo para McNuggets en mcnuggetcaviar.com/countdown.

El sorteo subraya hasta dónde están llegando restaurantes y minoristas para captar la atención de los clientes, con la esperanza de que el gasto llegue después, mientras los consumidores siguen pesimistas sobre la economía y mantienen un control más estricto sobre sus salarios.

McDonald’s dijo en un comunicado que cada kit tiene todo lo necesario para “una celebración elegante pero sin esfuerzo”, incluido un envase de 1 onza de “McNugget Caviar”, crème fraîche y una cuchara de nácar para caviar, junto con una tarjeta de regalo de US$ 25.

Las campañas dirigidas pueden ayudar a impulsar el reconocimiento de marca y las ventas. Una colaboración de McDonald’s el año pasado con “A Minecraft Movie” ayudó a revertir las ventas tras dos trimestres de caídas. (La película fue lanzada por Warner Bros. Pictures, empresa hermana de CNN).

Y con la confianza del consumidor en su nivel más bajo en más de una década, las empresas han buscado maneras de atraer clientes a sus locales. En ese sentido, un sorteo gratuito puede no generar ingresos inmediatos, pero sí construir notoriedad y servir como marketing potencialmente viral.

Si bien McDonald’s se hizo famoso vendiendo hamburguesas, sus ventas de pollo ahora están a la par de las de carne de res en sus restaurantes, dijo el CEO Chris Kempczinski a inversionistas en 2024.

McDonald’s dijo a la revista Food & Wine que la oferta de caviar surgió por elección de los clientes. Durante años, seguidores en redes sociales han elogiado esta combinación “alta y baja”. La estrella del pop Rihanna incluso la probó en un video de TikTok en 2024.

“Han estado combinando Chicken McNuggets con caviar mucho antes de que lo hiciéramos oficial”, dijo la cadena a la revista gastronómica.

McDonald’s reportará resultados trimestrales el miércoles. En los primeros nueve meses del año, las ventas globales subieron 1 %, excluyendo el impacto de los tipos de cambio. Las ventas en tiendas de EE.UU. abiertas al menos un año aumentaron 2,4 % en el tercer trimestre.

Jordan Valinsky, de CNN, contribuyó con este reporte.

