Pese a un cambio en la normativa, estos estadounidenses se aferran a la esperanza de obtener la ciudadanía italiana

Liz Fitzgerald se crió cerca de Boston y los elementos de la cultura italoestadounidense estuvieron presentes durante gran parte de su vida.

Cada Nochebuena, su tío visitaba la casa familiar para celebrar la Fiesta de los Siete Peces, para lo que traía platos como camarones rellenos, calamares y sopa de almejas, mientras sus tías vertían la masa en planchas humeantes para preparar las crujientes galletas italianas tipo gofre llamadas pizelle. La contribución de su padre siempre era una tarta de ricotta de una panadería italiana local.

La familia tiene raíces italianas por su bisabuelo, Angelo, que nació en 1890 cerca de Nápoles y llegó a Estados Unidos en 1909. No se naturalizó como ciudadano estadounidense hasta 1945, varios años después del nacimiento del padre de Fitzgerald.

Cuando se dio cuenta hace varios años de que tenía un camino hacia la ciudadanía italiana gracias a él a través del ius sanguinis o “derecho de sangre”, Fitzgerald, de 53 años, se dispuso a recopilar los documentos para presentar su caso.

Había reunido todos los documentos necesarios, los había traducido y apostillado y estaba lista para presentarlos a fines de marzo de 2025 cuando ella (y miles de otras personas en todo el mundo que también estaban en proceso de solicitar la ciudadanía italiana) se vieron sorprendidas por un cambio repentino en la ley.

Un decreto sorpresa, puesto en vigor inmediatamente el 28 de marzo de 2025 por el Gobierno de Italia, endureció las normas para reclamar la ciudadanía a través del ius sanguinis, y limitó su acceso solo a las personas con un padre o abuelo nacido en Italia.

Y aunque la nueva regulación, conocida como Decreto Tajani (convertido en Ley 74/2025), no afectó las solicitudes de aproximadamente 60.000 personas que estaban pendientes en ese momento en los consulados y tribunales italianos, efectivamente cerró el camino para personas como Fitzgerald.

Pero hay un rayo de esperanza en el horizonte para las personas que aún esperan obtener la ciudadanía italiana a pesar de no calificar ya bajo las nuevas regulaciones: el 11 de marzo hay una audiencia programada en el Tribunal Constitucional de Italia para juzgar la constitucionalidad de la ley.

“Muchos estadounidenses y otras personas de ascendencia italiana se encuentran en una situación de espera en este momento, porque el Tribunal Constitucional aún podría revertir o suavizar partes clave del decreto cuando escuche el caso en marzo”, dijo Pierangelo D’Errico, gerente de la oficina de Londres de la firma de inmigración Fragomen.

“Hasta que el Tribunal se pronuncie, los solicitantes se enfrentan a una incertidumbre real, tanto sobre si califican como sobre cuánto tiempo puede tardar en procesarse sus solicitudes”, dijo en un correo electrónico a CNN.

Kristina Scanlan, médica residente en Pensilvania, también estaba reuniendo la documentación para solicitar la ciudadanía italiana a través de su tatarabuela cuando se anunció el Decreto Tajani el año pasado. Aunque todo estaba prácticamente listo, comentó, el caso aún no se había presentado cuando entró en vigor la nueva normativa.

“Devastada, en una palabra”. Así describió Scanlan su reacción al enterarse de que ella, su madre, su hermana, su tío y dos primos, que figuraban en la misma solicitud, ya no cumplían los requisitos. Ella y su esposo, quien también cumplía los requisitos para obtener la ciudadanía italiana según las normas anteriores, ya habían hablado de las ventajas de que sus futuros hijos tuvieran pasaportes italianos, y Scanlan también había considerado trabajar algún día como médica en Italia.

Después de discutir el asunto con su abogado, ella y su familia decidieron seguir adelante con su solicitud, que fue presentada en Italia en junio de 2025 y actualmente está a la espera de una fecha judicial.

“Cuando escuché este fallo, supe que habría demandas judiciales, así que siempre he tenido la esperanza de que saliera bien. Y que (el decreto) fuera declarado inconstitucional”, dijo Scanlan.

Arturo Grasso, cuya firma My Lawyer en Italia representa actualmente a unos 300 clientes afectados por el cambio, dijo que su consejo a los clientes es “luchar por sus derechos”.

“Si bien el Gobierno introdujo esta regla y obtuvo la confirmación parlamentaria a través de un voto di fiducia (voto de confianza), los legisladores pueden cometer errores”, le dijo a CNN vía correo electrónico.

“Esta es precisamente la razón por la que Italia tiene un Tribunal Constitucional compuesto por 15 expertos que examinan las leyes cuando un juez identifica una violación grave de los principios constitucionales”, dijo Grasso.

Cuando el tribunal escuche argumentos que cuestionen aspectos del decreto, en particular las disposiciones que eliminan retroactivamente la elegibilidad de los descendientes de italianos que se naturalizaron en el extranjero, el tribunal podría “confirmar la ley tal como está escrita o anular partes de ella”, dijo D’Errico, cuya firma también tiene muchos clientes afectados.

Y aunque no es probable que se tome una decisión sobre la constitucionalidad de la ley antes de mediados o fines de abril, es posible que se demore aún más, dijo.

Como resultado, dijo D’Errico, “muchos solicitantes potenciales, particularmente en EE.UU., decidieron esperar a la decisión del Tribunal, dada la posibilidad de que las reglas de elegibilidad puedan cambiar nuevamente”.

Grasso dijo que aproximadamente la mitad de sus clientes afectados por la nueva ley ya han presentado recursos judiciales contra ella “con el argumento de que priva a los descendientes de la ciudadanía que adquirieron legítimamente al nacer”.

Existe un amplio consenso jurídico en cuanto a que esto constituye una privación retroactiva de la ciudadanía. Esto viola el principio jurídico fundamental de que las leyes que afectan derechos básicos, como la ciudadanía, la propiedad y la libertad, no deben aplicarse retroactivamente, afirmó Grasso.

Eso es lo que Kris Rini, ciudadano estadounidense e italiano, espera que se decida para su esposa y su familia, quienes solicitaron la ciudadanía italiana después del decreto, a pesar de que no todos ellos califican bajo la nueva ley.

Rini, residente de Long Island, solicitó la ciudadanía italiana para él y su hijo antes de que se anunciara el decreto el año pasado. Ambos obtuvieron la ciudadanía italiana en septiembre de 2025. Él se encargó de ayudar a la familia de su esposa con la solicitud, ya que ya había pasado por el proceso.

Él y su esposa esperan comprar una casa en Italia y pasar al menos parte del año allí, dijo Rini. Durante los últimos siete meses, ha estado tomando clases de italiano, escuchando podcasts y viendo programas para dominar mejor el idioma.

Para todos ellos, dijo, la conexión con su herencia italiana es un gran motor.

“Recuerdo la primera vez que fui a Italia. Bajé del avión y no podía explicar por qué, pero me sentí como en casa, como si estuviera en mi lugar de origen”, dijo Rini.

Fitzgerald, que espera que todavía se le reconozca su título después de la audiencia en el Tribunal Constitucional, ha estado estudiando italiano durante tres años y puede entender lo que significa sentir un vínculo con su patria.

El verano pasado, ella y 13 familiares de Boston, incluyendo 10 descendientes de su bisabuelo, Angelo, pasaron un tiempo juntos en Florencia. Después, Fitzgerald y su hija viajaron al sur, a Mirabella Eclano, un pequeño pueblo a las afueras de Nápoles, de donde era originario Angelo.

Ella y su hija se habían hecho tatuajes, escritos con la letra del padre de Fitzgerald, del código postal donde había vivido Angelo, su abuelo.

“Planeamos añadir un segundo tatuaje, la fecha en que nos convertimos en ciudadanos, debajo del código postal, también escrito por él. Como no sé cuándo terminará todo este proceso, le pedí a mi papá que escribiera todos los números del 1 al 10 por si ya no está”, dijo en un correo electrónico.

Y Fitzgerald mantiene la fe en que esto sucederá.

“Me siento italiana y quiero esto, y he llegado tan lejos”, dijo. “Voy a hacerlo y espero que todo salga bien”.

