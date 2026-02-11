China es la superpotencia de la energía limpia, pero hay otro país que le pisa los talones (y avanza aún más rápido)

Por Laura Paddison

Prem Chand es uno de los muchos conductores de rickshaw —como se conoce a los jinrikisha o las carretillas impulsadas por personas a pie— que pasan sus días recorriendo las frenéticas calles de Delhi. Y, al igual que un número cada vez mayor de los miles de rickshaws de la ciudad, el vehículo de Chand es eléctrico.

Solía ​​conducir un taxi de gasolina, pero lo dejó hace ocho meses cuando hizo cálculos y se dio cuenta de que un rickshaw eléctrico era mucho más económico. Además, tiene una ventaja adicional: no contamina el aire de la ciudad, famoso por su toxicidad.

“Esto es bueno para mi bolsillo y para el medio ambiente, así que ¿por qué no haría el cambio?”, dijo Chand.

Los vehículos eléctricos de tres ruedas predominan en muchas ciudades de India, utilizados para trayectos cortos entre estaciones de metro, oficinas, tiendas y hogares. No se trata solo de un fenómeno urbano; los rickshaws eléctricos han proliferado en las zonas rurales. En toda India, casi el 60 % de las ventas de vehículos de tres ruedas son ahora eléctricos.

La revolución del transporte que se está desarrollando en el país más poblado del mundo es desordenada (muchos rickshaws eléctricos no están autorizados y funcionan con electricidad robada), pero su velocidad y escala reflejan un notable auge de la energía limpia.

Si bien muchos consideran a China una superpotencia inexpugnable en energía limpia, el camino hacia la electrificación de la India podría ser aún más rápido, según un nuevo informe del centro de estudios climático Ember, con importantes implicaciones para el resto del mundo. India es el tercer mayor contaminante climático del planeta y lo que ocurre ahí nos afecta a todos.

Para comparar las trayectorias energéticas de ambos países, Ember analizó la situación en China en 2012, cuando tenía niveles de ingresos similares a los de la India actual, alrededor de US$ 11.000 por persona. China prácticamente no contaba con capacidad solar en ese momento, pero actualmente representa el 9 % de la matriz energética de la India, desde instalaciones en tejados hasta enormes parques solares. India es ahora el tercer mayor productor mundial de energía solar.

La situación es similar con los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos representan alrededor del 5 % de las ventas totales de automóviles en India y es el país que más vehículos eléctricos de tres ruedas vende. En 2012, China tenía muy pocos vehículos eléctricos en sus carreteras.

Esto no significa que India no siga dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles que contribuyen al calentamiento global. Tiene planes de aumentar el uso del carbón durante las próximas dos décadas y su consumo de petróleo está creciendo.

La creciente demanda energética del país significa que, si bien está incorporando energía renovable a buen ritmo, el carbón aún no está siendo desplazado de la red, dijo Debajit Palit, del Centro para el Cambio Climático y la Transición Energética de la Fundación de Investigación Chintan, un grupo de expertos independiente.

Sin embargo, aunque India sigue aferrada al combustible fósil más contaminante, su consumo de carbón representa aproximadamente el 40 % del de China en la misma etapa de desarrollo, según Ember. India también tiene una demanda de petróleo para transporte mucho menor, aproximadamente la mitad de los niveles per cápita de China en 2012.

China podría estar ahora en camino de convertirse en el primer electroestado del mundo, pero basó su poderío en los combustibles fósiles, afirmó Kingsmill Bond, estratega energético de Ember y autor del informe. Optó por la energía más barata y accesible, añadió, “que hace 30 años era la tecnología fósil, pero ahora ya no lo es; es la electrotecnología”.

Por el contrario, India podría “saltar” una era de quema más intensiva de combustibles fósiles y tomar un atajo hacia un futuro energético más limpio, dijo Bond.

La transición hacia la energía limpia en la India está impulsada principalmente por una cosa: el costo.

En 2004, cuando China utilizaba una cantidad de energía per cápita similar a la de India ahora, el carbón era aproximadamente diez veces más barato que la energía solar. Hoy, la energía solar, más el coste de su almacenamiento, cuesta aproximadamente la mitad que las nuevas centrales de carbón, según Ember.

Los costos de los paneles solares, las turbinas eólicas y las baterías se han desplomado. Tan solo los precios de las baterías bajaron un 40 % en 2024, afirmó Bond. Este tipo de reducciones drásticas simplemente no son posibles con los combustibles fósiles, añadió.

La energía limpia también puede ayudar a darle a la India algo que muchos países buscan: independencia energética.

Para la administración Trump, esta frase es una abreviatura de impulsar el petróleo y el gas, revitalizar el carbón y sofocar la energía eólica y solar. Para India, la energía limpia ofrece la oportunidad de reducir su dependencia de otros países en un mundo cada vez más volátil.

India importa cerca del 90 % de su petróleo y la mitad de su gas, lo que la expone a fluctuaciones de precios y turbulencias geopolíticas, afirmó Thijs van de Graaf, profesor asociado de política internacional en la Universidad de Gante. “Las energías renovables ayudan a reducir esta vulnerabilidad”, añadió.

Existen desafíos. El desarrollo de energía limpia en India aún depende de China, que domina las cadenas de suministro de minerales críticos y electrotecnología.

India tiene planes para reducir su dependencia. En la última década, la producción de módulos solares se ha multiplicado por 12, según el informe de Ember. El gobierno también ha lanzado una “misión nacional de minerales críticos” para aumentar la producción, afirmó Palit.

Esto ofrece una gran ventaja potencial. Estados Unidos se está convirtiendo en un socio comercial cada vez menos fiable, y los monopolios de la cadena de suministro de China están infundiendo temor en muchos países. Existe una creciente demanda de socios comerciales alternativos, según el informe de Ember. Un importante acuerdo comercial firmado entre India y la Unión Europea el mes pasado se ha interpretado como una señal de este cambio.

Aún no está claro con qué rapidez —y con qué desorganización— se desarrollará la revolución de la energía limpia en India. Pero la conclusión general es que India está trazando un camino más rápido hacia la energía limpia que el de China, según Bond: está generando más energía solar, quemando muchos menos combustibles fósiles y electrificando el transporte a un ritmo más rápido.

Lo que está haciendo India también podría reflejarse en otras economías emergentes, que podrían aprovechar la energía eólica y solar cada vez más barata a un ritmo aún más rápido para impulsar su desarrollo económico, dijo Bond.

La clave está en que el presidente Donald Trump, quien detesta abiertamente las energías limpias y promueve los combustibles fósiles, podría estar impulsando esta revolución. Su enfoque transaccional y de “hacerlo todo por sí solo” solo impulsa a los países que dependen de las importaciones de energía hacia las energías limpias, afirmó Van de Graaf. “El resultado es una creciente divergencia: Estados Unidos prioriza el dominio de los combustibles fósiles y las economías emergentes se preparan para un futuro energético electrificado”.

