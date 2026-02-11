Cómo están influyendo Palantir y el dinero de la IA en las elecciones intermedias de EE.UU.

Por David Wright, CNN

“Él está huyendo de su pasado, mientras ICE está en nuestras comunidades”, dice el narrador del anuncio.

El objetivo del anuncio es Alex Bores, un candidato al Congreso de la ciudad de Nueva York que solía trabajar para Palantir, la empresa de tecnología con largos vínculos con agencias de defensa e inteligencia.

Aparece una imagen de la página de LinkedIn de Bores. El narrador menciona la colaboración de Palantir con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), cuyas operaciones en la ciudad de Nueva York han provocado indignación en la izquierda.

“El ICE funciona con la tecnología de Bores. Manhattan es más inteligente que eso”, dice el narrador.

En un giro inesperado, el anuncio cuenta con el respaldo de algunas de las mismas fuerzas de la industria que condena. El supercomité de acción política (PAC) que lo respalda es una filial de un nuevo comité político, Leading The Future, creado el verano pasado por un grupo de gigantes tecnológicos, entre ellos Joe Lonsdale, cofundador de Palantir, para hacer frente a la creciente reacción bipartidista contra la inteligencia artificial antes de las elecciones de mitad de mandato.

“Escuchen, estamos al borde de algo asombroso para nuestra civilización, ¿verdad?”, dijo Lonsdale en CNBC en noviembre. “Pero hay muchos populistas desquiciados, una mezcla de cosas realmente intensas que están haciendo y que simplemente arruinarían todo esto. Y no podemos permitir que eso suceda”.

Ejecutivos de Palantir y líderes de OpenAI y capitales de riesgo se están involucrando en la contienda política, con más de US$ 100 millones ya comprometidos por Leading the Future para impulsar a los candidatos favorables a la IA. También están emitiendo grandes cheques a los líderes del Congreso y a la red política del presidente Donald Trump.

Este año hay mucho en juego. El Congreso se dispone a definir las reglas del juego para la industria durante la próxima década o incluso más, y los votantes están cada vez más preocupados por las consecuencias del desarrollo de la IA, desde las facturas energéticas hasta la privacidad y la pérdida de empleos. Un dato que muestra las tensiones: varios demócratas se han visto presionados a devolver contribuciones de campaña de donantes vinculados a Palantir.

“El reciente aumento de actividades vinculadas a las elecciones de grandes empresas tecnológicas como Palantir y OpenAI puede entenderse como medidas preventivas ante posibles consecuencias de las elecciones”, declaró Hamid Ekbia, profesor de la Universidad de Syracuse y director fundador de la Alianza Académica para la Política de IA. “Palantir, en particular, se encuentra en una posición vulnerable debido a las recientes revelaciones sobre su fuerte implicación en las actividades de ICE”.

Bores, quien lideró uno de los primeros grandes esfuerzos para regular la inteligencia artificial a nivel estatal en Nueva York, acusó a Leading The Future y a quienes la respaldan en la industria de hipocresía.

“Renuncié a su empresa por su contrato con ICE, priorizando mis principios sobre mi carrera y millones de dólares. Se lucraron con ello y ahora usan esos fondos para mentirles a los neoyorquinos y atacarme”, declaró.

Palantir no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

Dos importantes accionistas de Palantir han sido donantes activos en las elecciones intermedias: Peter Thiel, cofundador y capitalista de riesgo multimillonario con estrechos vínculos con el vicepresidente J.D. Vance y otros en la administración Trump, y el CEO de la compañía, Alex Karp.

Tanto Karp como Thiel donaron cientos de miles de dólares el año pasado a comités alineados con el liderazgo republicano del Congreso, según los registros de la FEC. La donación de Thiel en 2025 indica un nuevo compromiso tras su ausencia en gran medida del ciclo electoral de 2024. Karp tiene un historial de donantes más enigmático.

Los registros de la FEC muestran que, en 2023, Karp donó US$ 360.000 al comité conjunto de recaudación de fondos de Joe Biden y Kamala Harris. Un año después, contribuyó con US$ 1 millón a MAGA Inc.

La inteligencia artificial ha sido una bendición para Palantir, cuya capitalización de mercado se ha disparado en más de un 1000 % desde 2022. La empresa de tecnología de defensa ha trabajado para aprovechar la IA junto con su experiencia en la organización de datos y logística.

“Nuestro ascenso ha sido, y creemos que seguirá siendo, impulsado por un conjunto cada vez más perspicaz de empresas e instituciones en Estados Unidos que entienden el valor de la inteligencia artificial”, escribió Karp a los accionistas esta semana.

Y ha sido un abierto defensor del desarrollo de la IA, enmarcando el argumento en términos absolutistas.

“Seremos el actor dominante, o China lo será, y habrá reglas muy diferentes según quién gane”, dijo Karp en “The Axios Show” el año pasado . “Así que, cuando la gente se preocupa por la vigilancia, claro que existen enormes peligros, pero, como saben, tendrán muchos menos derechos si Estados Unidos no está a la cabeza”.

Leading the Future, el comité independiente de campaña financiado por la industria, recaudó más de US$ 50 millones en la segunda mitad de 2025, incluidos US$ 25 millones del presidente y cofundador de OpenAI, Greg Brockman, y su esposa, Anna, así como US$ 25 millones de la firma de capital de riesgo a16z, según los registros de la Comisión Federal de Elecciones.

Jesse Hunt, estratega que trabaja con LTF, argumentó que un panorama regulatorio fracturado es una amenaza para la competitividad estadounidense.

La industria tecnológica está impulsando una norma federal que prevalecería sobre las leyes estatales. Trump ha expresado su apoyo a una moratoria sobre las regulaciones estatales, firmando un decreto para ello, y el senador republicano de Texas Ted Cruz propuso una legislación a tal efecto.

“¿Hasta qué punto nos encontramos en una situación catastrófica y cuán restrictivas son las políticas que se promueven?”, preguntó Hunt. “En definitiva, lo que no queremos es frenar la innovación y permitir que el actual líder mundial en inteligencia artificial y el sector de la innovación se estanque porque los responsables políticos caigan víctimas de ideologías marginales”.

Se espera que LTF y sus oponentes se enfrenten este año en Nueva York, California, Texas, Illinois y Ohio.

Para contrarrestar a LTF se ha creado Public First, una organización liderada por el exrepresentante demócrata de Oklahoma Brad Carson y el exrepresentante republicano de Utah Chris Stewart.

El grupo pretende recaudar US$ 50 millones en financiación y dice que se “centrará en elegir candidatos que defiendan políticas tecnológicas responsables que reduzcan el daño y protejan contra los peores riesgos de la IA”.

“En Public First, intentamos, en muchos sentidos, salvar a la IA de sí misma”, dijo Carson. “Porque, si se deja de lado, este enfoque de no intervención provocará una reacción pública increíble que ya se está gestando”.

Si bien enfatizó que “aún no hemos tomado ninguna decisión formal sobre a quién vamos a apoyar o no”, el grupo señaló a candidatos como Bores, quien patrocinó la Ley de Educación y Seguridad Responsable en IA, o RAISE (por sus siglas en inglés) , mientras servía en la legislatura del estado de Nueva York.

Cuando entre en vigor en marzo, la legislación requerirá que las empresas de IA elaboren protocolos de seguridad destinados a prevenir “daños críticos” —–como “la creación o uso de un arma química, biológica, radiológica o nuclear”, afirma el proyecto de ley, o la realización de un delito— e informen incidentes en el desarrollo y las operaciones, como violaciones de datos o fallos de funcionamiento peligrosos.

La gobernadora Kathy Hochul, que se postula para la reelección este año, la convirtió en ley el año pasado y denunció los desafíos que enfrenta la política de IA en su discurso sobre el estado del Estado el mes pasado.

“No permitiremos que la tecnología debilite nuestra infraestructura, y tampoco permitiremos que debilite nuestra democracia”, afirmó Hochul.

Una encuesta de Gallup del año pasado reveló que el 80 % de los estadounidenses cree que el Gobierno debería mantener las normas de seguridad de la IA y la protección de datos, “incluso si eso implica un desarrollo más lento de las capacidades de IA”. Además, existe preocupación bipartidista sobre el aumento de las facturas de servicios públicos por parte de los centros de datos de IA, junto con la posible pérdida de empleos y la disrupción del sector.

Y una coalición amplia y poco definida políticamente, que incluye desde el gobernador de Florida, Ron DeSantis, hasta el exestratega de Trump Steve Bannon, ambos republicanos, y el senador independiente de Vermont Bernie Sanders está decidida a preservar el derecho de los estados a establecer sus propias reglas.

“No intentemos actuar como si algún tipo de videos falsos o canciones falsas nos fueran a llevar a una especie de utopía”, dijo DeSantis en un evento en diciembre en Sebring, Florida, promocionando su propuesta de legislación estatal —una “Declaración de Derechos Ciudadanos para la IA”— que brinda protecciones de privacidad, restricciones de seguridad nacional y regulaciones para la construcción de centros de datos.

Palantir, tema que ha sido objeto de controversia desde hace tiempo entre los liberales, ya aparece en los debates de mitad de período.

El representante Raja Krishnamoorthi, favorito en las primarias demócratas del Senado de Illinois, fue cuestionado en un reciente debate por el historial de contribuciones de campaña del director de tecnología de Palantir, Shyam Sankar, por un total de poco más de US$ 29.000 desde 2015, incluidos US$ 7.000 el año pasado.

“Ustedes ya demostraron que no van a aparecer cuando importa. Aceptar dinero de uno de los contratistas de ICE, el director de tecnología de Palantir, y que eso financie su campaña demuestra que esa no es su prioridad”, dijo la vicegobernadora de Illinois, Juliana Stratton, una de las rivales de Krishnamoorthi.

“En cuanto a la donación que recibí de un ejecutivo de Palantir, cuando me enteré, la donamos a grupos de derechos de los inmigrantes de Illinois”, respondió Krishnamoorthi.

Otros demócratas también están devolviendo contribuciones de campaña de Palantir a medida que crece el escrutinio público, incluido un rastreador en línea que destaca a los principales destinatarios de donaciones políticas vinculadas a la empresa.

En Colorado, donde tiene su sede Palantir, el senador John Hickenlooper y el representante Jason Crow anunciaron esta semana que, al igual que Krishnamoorthi, donarían decenas de miles de dólares a grupos de derechos de los inmigrantes para compensar años de donaciones de los empleados de Palantir, después de que el Colorado Sun hiciera múltiples averiguaciones sobre sus registros de recaudación de fondos.

La condición polémica de la empresa también refleja preocupaciones más amplias sobre la inteligencia artificial y sus consecuencias.

“Aún no he visto que la IA resuelva el cáncer, y me encantaría verlo ya”, dijo Reed Showalter, abogado antimonopolio demócrata que se postula para el 7º Distrito de Illinois. “Las consecuencias han sido, en gran medida, un aumento en los costos de la electricidad y el agua, y una disminución a mediano plazo del empleo y los salarios para la población, tanto del distrito como del estado y del país”.

Stewart, excongresista republicano de Utah que está con Public First, reconoció la dificultad que enfrentan los responsables políticos al lidiar con una tecnología poco comprendida y en rápido desarrollo.

“Todos estamos tratando de desarrollar respuestas más reflexivas sobre esto, porque es un tema muy nuevo”, dijo Stewart, y agregó que “no es un tema partidista en este momento, y espero que no se convierta en un tema partidista”.

Instó a los candidatos a tomar en serio las preocupaciones de los votantes y ofrecer soluciones específicas sobre cómo abordar los efectos inmediatos de la IA.

“En mis 12 años en el Congreso, no recuerdo haber hablado nunca con alguien sobre facturas de electricidad, ¿verdad? Y va a surgir”, dijo. “Y tienen que estar preparados para, ya sabes, no simplemente encogerse de hombros y decir: ‘Sí, es un problema’. Tenemos que estar preparados para decir: ‘Esto es lo que creemos que deberíamos hacer’”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.