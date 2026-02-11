Cómo Trump fracasó en su último intento de utilizar la justicia como arma

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Hay tres cosas que sabemos sobre Donald Trump.

Tiene sed de venganza; estirará los límites del poder presidencial para llevarla a cabo; y nunca se da por vencido después de una derrota.

No es de extrañar que seis legisladores demócratas, todos ellos veteranos militares y de inteligencia, se estén preparando para lo que viene a pesar de que un jurado investigador se negó a acusarlos por advertir al personal militar para que no obedezcan órdenes ilegales.

“No les veo ninguna sorpresa. Donald Trump tiene una capacidad bastante limitada para superar las cosas, no se toma bien las malas noticias y tiene un ego bastante grande”, denunció este miércoles uno de los seis congresistas en la mira, el senador de Arizona Mark Kelly.

El miércoles, Anderson Cooper de CNN le preguntó a otra de los seis legisladores amenazados, la senadora de Michigan Elissa Slotkin, si creía que el Gobierno podría intentar acusarla de nuevo. Ella respondió: “No me sorprendería”.

El representante Jason Crow, exranger del ejército y paracaidista de sirvió en Iraq y Afganistán, ha lanzado un contrataque advirtiendo que emprenderán acciones legales a menos que el Departamento de Justicia retire sus medidas de represalia. “Estamos tomando nombres, creando listas”, declaró a la prensa el miércoles.

La advertencia de los legisladores a las tropas que inició el enfrentamiento llegó en forma de un video en redes sociales que enfureció a Trump.

El presidente atacó a los seis congresistas, a los que calificó de “traidores” culpables de “sedición al más alto nivel”, que podrían ser elegibles para la pena de muerte.

La venganza del mandatario fue respaldada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien ha iniciado un esfuerzo para rebajar el último rango de Kelly, capitán, y recortar su jubilación.

Pero el martes se supo que los fiscales federales en Washington no lograron convencer a un jurado de que acusara a los legisladores. Este intento fue el último y flagrante ejemplo de la inclinación autoritaria de Trump y su instrumentalización del Departamento de Justicia.

La sinergia del departamento y los objetivos personales y políticos del presidente también quedó en evidencia en el Capitolio este miércoles cuando la secretaria de Justicia Pam Bondi atacó y se burló de los demócratas al tiempo que declaraba a Trump “el mejor presidente en la historia de Estados Unidos”.

Trump no oculta su afán de venganza y no deja ningún ataque sin respuesta.

“Si me persigues, iré por ti”, escribió en Truth Social en agosto de 2023, definiendo un mantra de vida que, como presidente, nuevamente tiene amplios poderes para implementar.

El presidente le dijo al presentador de un programa de entrevistas, el Dr. Phil McGraw, en 2024: “A veces la venganza puede estar justificada”.

El fracaso del Departamento de Justicia en lograr una acusación fue inusual, ya que el requisito para iniciar un proceso penal es bastante bajo. Pero también fue un momento constitucional notable.

Es raro que un presidente sea frustrado directamente por los ciudadanos en una validación del sistema republicano. Si se quiere desafiar los reflejos autoritarios de Trump en los próximos tres años, podrían necesitarse muchos más pequeños actos de ciudadanía.

“Lo extraordinario fue que un grupo común de ciudadanos estadounidenses, un jurado, defendiera el estado de derecho y se enfrentara a este escandaloso abuso de poder y del dinero de los contribuyentes”, declaró el miércoles a Kasie Hunt de CNN la representante demócrata Maggie Goodlander, otra de los seis congresistas que Trump busca enjuiciar.

“Esto es una victoria para la Constitución”, afirmó Goodlander, exoficial de inteligencia de la Reserva de la Marina de Estados Unidos.

Muchos estadounidenses podrían cuestionar los motivos de los seis congresistas para publicar semejante video, que sin duda incitaría a Trump.

Los legisladores se turnaron para leer declaraciones que advertían que las acciones de Trump amenazaban la Constitución.

Kelly, expiloto de portaviones de la Marina y astronauta del transbordador espacial, expresó al personal militar: “Nuestras leyes son claras” y añadió: “Pueden rechazar órdenes ilegales”.

Para algunos, el video representó una decisión imprudente de involucrar a los militares en una maniobra electoral. A otros les preocupaba que el video creara nuevas complicaciones políticas para los oficiales militares, que ya se encontraban en una situación delicada con la administración Trump.

El video se difundió en medio de una serie de ataques estadounidenses contra presuntos narcotraficantes en el Pacífico y el Caribe, que se llevan a cabo con fundamentos legales y constitucionales cuestionables.

Sin embargo, los defensores de los legisladores consideran absurda la respuesta de la administración, ya que simplemente recordaban a los funcionarios los requisitos de la Constitución y ejercían el derecho a la libertad de expresión que se otorga a todos los estadounidenses.

Un proceso judicial exitoso contra los legisladores que se oponen al presidente asestaría un golpe devastador a la democracia, al dar la impresión de que se busca ilegalizar las críticas al presidente por parte de un miembro del Congreso, una rama independiente del Gobierno.

Kelly ya ha emprendido acciones legales, alegando que el Pentágono está infringiendo sus derechos amparados por la Primera Enmienda.

El juez federal de distrito Richard Leon pareció comprender el argumento de Kelly de que los militares retirados del Congreso se verían obstaculizados en su labor si no pudieran denunciar al Pentágono.

“¿Es su postura que no deben ofrecer su opinión” en asuntos militares?, preguntó León al abogado de la administración en una audiencia este mes. “¿Cómo se supone que puedan hacer su trabajo?”

Pero esta es una Casa Blanca que no intenta ocultar su desprecio por el Congreso y su función supervisora. Desprecia cualquier forma de disidencia. Y ha reformado el sistema de justicia para adaptarse a las exigencias de Trump, derribando el muro que tradicionalmente se ha pretendido que existiera entre el Departamento de Justicia y el Despacho Oval.

“Convirtieron al Departamento de Justicia del pueblo en el instrumento de venganza de Trump”, declaró a Bondi el miércoles el representante de Maryland Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. “Trump ordena los procesos judiciales como si fueran pizzas, y ustedes siempre los cumplen”.

Los intentos de acusación contra los seis legisladores demócratas también plantean una posibilidad más oscura: que los fiscales del segundo mandato de Trump prefieran presentar casos sin esperanza que decepcionar a un presidente que exige represalias.

Si hubieran tenido éxito, habrían enviado un mensaje no sólo de que los miembros del Congreso pueden ser silenciados por un presidente, sino que los ciudadanos comunes estarían aún más indefensos.

Sin embargo, Bondi argumentó el miércoles que el departamento había sido utilizado como arma contra Trump por la administración Biden, refiriéndose a los casos en los que se acusó a Trump de intromisión en las elecciones de 2020 y de mantener documentos clasificados en su casa de Florida, y posiblemente a la investigación de Rusia en el primer mandato del presidente.

Los seis demócratas amenazados, entre los que también se encuentran los representantes Chrissy Houlahan y Chris Deluzio de Pensilvania, están enojados porque sus colegas republicanos no los defendieron a ellos ni a su rama de Gobierno.

El martes, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declaró que los legisladores “probablemente deberían ser procesados”.

Johnson moderó ligeramente el miércoles su postura, aunque mantuvo sus críticas al video. “Es una táctica muy peligrosa la que estaban usando. ¿Deberían ser enviados a prisión? Ojalá que no. Pero debemos denunciarlo como sumamente inapropiado”, declaró.

Al líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, tampoco le gustó el video, pero se negó a procesarlo. “Esa no habría sido mi respuesta”, expresó Thune. “Confío en nuestro sistema judicial. Esa es la conclusión a la que llegaron. Creo que, en mi opinión, eso prácticamente lo deja todo en paz”.

Es posible que la administración no muestre una aceptación similar. En diciembre, por ejemplo, un jurado de Virginia se negó a acusar a otra rival de Trump —la fiscal general de Nueva York, Letitia James— por presunto fraude hipotecario. Los fiscales federales volvieron a intentarlo una semana después, pero con el mismo resultado.

Pero la lista de venganza de Trump sigue creciendo.

Otro caso, contra el exdirector del FBI James Comey, a quien Trump despidió en su primer mandato, fue desestimado por un juez que dictaminó que la fiscal, la exasistente de la Casa Blanca Lindsey Halligan, había sido designada ilegalmente.

Numerosas personas consideradas enemigas por Trump están bajo investigación, incluyendo al exfiscal especial Jack Smith y al senador de California Adam Schiff.

El miércoles, los republicanos de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes preguntaron a Bondi si John Brennan, exdirector de la CIA y ahora crítico de Trump, sería imputado.

La fiscal general afirmó haber recibido una remisión de la Comisión Judicial sobre Brennan, pero no podía hablar sobre un caso en curso. Sin embargo, añadió: “Nadie está por encima de la ley”.

Crow no se queda de brazos cruzados. Su abogado, Abbe Lowell, escribió a la fiscal federal Jeanine Pirro amenazando con emprender acciones legales si se intentaba acusar a su cliente por segunda vez.

“Las acusaciones absurdas e infundadas de Donald Trump, seguidas de su campaña de represalia política, ya han ido demasiado lejos y son evidencia de otro abuso de poder dirigido contra quienes se atreven a hablar y criticar a esta Administración”, escribió Lowell.

Crow fue más directo.

“Todos los estadounidenses deberían estar furiosos porque están usando el dinero de los contribuyentes, depositado en el fideicomiso público del Departamento de Justicia, para perseguir a los oponentes políticos y convertir su sistema de justicia en un arma”, manifestó Crow a los periodistas.

