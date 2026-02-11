La economía estadounidense agregó 130.000 empleos en enero, una cifra mayor a la esperada

Por Alicia Wallace, CNN

La contratación repuntó con el inicio del año 2026. La economía estadounidense creó 130.000 empleos el mes pasado, una cifra superior a la esperada, y la tasa de desempleo descendió al 4,3 %, según nuevos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el miércoles.

Los economistas esperaban que los empleadores crearan unos 75.000 empleos en enero y que el desempleo se mantuviera estable en el 4,4 %, según estimaciones de FactSet.

El informe del miércoles, que se retrasó unos días debido al breve cierre gubernamental, también aclaró las tendencias recientes del mercado laboral: el crecimiento del empleo el año pasado fue mucho menor de lo estimado previamente.

La última revisión anual de referencia mostró que se crearon 898.000 empleos menos entre abril de 2024 y marzo de 2025. Sin ajustes estacionales, la revisión a la baja fue de 862.000.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.