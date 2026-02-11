“La Oficina”: estas son las claves de la versión mexicana de la serie “The Office”

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

“The Office” es una de las franquicias más exitosas de la televisión. Y ahora está por estrenarse este este 13 de marzo la decimoséptima versión de la serie: una producción mexicana titulada “La Oficina”, ambientada en Aguascalientes.

La plataforma de streaming Prime Video emitirá “La Oficina”, que cuenta con la producción y dirección del mexicano Gaz Alazraki, creador de la serie de comedia “Club de cuervos” (2015-2017). El showrunner es Marcos Bucay y el protagonista es Fernando Bonilla, quien da vida a Jerónimo Ponce III, el incompetente gerente de la empresa.

Según el comunicado de Prime Video, la historia “se desarrolla en la oficina regional de Jabones Olimpo, ubicada en Aguascalientes, “donde un grupo de colaboradores enfrenta los retos cotidianos de trabajar en una empresa familiar. Al frente está Jerónimo Ponce III, un gerente que heredó el puesto sin contar con la experiencia necesaria, convirtiendo la rutina laboral en una sucesión de situaciones incómodas, absurdas y muy reconocibles”.

El primer tráiler de la serie revela que “La Oficina” abordará todo tipo de temas políticamente incorrectos, como el sexismo, las terapias de conversión y el casi nulo respeto y uso de palabras inclusivas en el trato de los empleados. El canal de YouTube de “La Oficina” también incluye videos cortos que revelan el humor corrosivo que propone.

Al igual que todas las versiones de “The Office”, la serie mexicana mantiene el estilo de falso documental, con un equipo de camarógrafos que registran las actividades cotidianas de los empleados en Jabones Olimpo.

La franquicia “The Office” nació de la serie homónima inglesa creada por los comediantes Ricky Gervais y Stephen Merchant, en 2001. Gervais dio vida al protagonista, David Brent, un jefe egocéntrico y nada empático con los empleados de una oficina.

De todas las versiones de “The Office”, la más exitosa y duradera de la franquicia es la estadounidense, protagonizada por Steve Carrell, que se emitió originalmente de 2005 a 2013.

“La Oficina” no es la primera versión en español de la franquicia pues en 2008 se estrenó en Chile “La Ofis”, que tuvo poco éxito.

Esta es una lista de todas las versiones internacionales de la franquicia “The Office”.

“The Office”: Reino Unido (2001-2003)

“Stromberg”: Alemania (2004-2012)

“Os Aspones”. Brasil (2004)

“The Office”: Estados Unidos (2005-2013)

“Le Bureau”: Francia (2006)

“La Job”: Canadá, versión francófona (2006-2007)

“La Ofis”: Chile (2008)

“HaMisrad”: Israel (2010-2013)

“Kontoret”: Suecia (2012-2013)

“Kanci”: República Checa (2013)

“The Office”: India (2019)

“The Office”: Polonia (2021-sigue al aire)

“Al Maktab”: Arabia Saudita (2022-2023)

“The Office”: Australia (2024)

“The Paper”: Estados Unidos (2025)

“Die Kantoor”: Sudáfrica (2026)

“La Oficina”: México (2026)

De esta lista, “The Paper” no es tanto un remake de la serie original, si no un spinoff, que retoma el concepto de la franquicia, pero lo adapta a una nueva empresa. Es una “evolución”, según el criterio del sitio web Screen Rant, que analizó cada versión de “The Office”.

