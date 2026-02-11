Messi se lesionó y le habló a Puerto Rico después de postergarse el amistoso del Inter Miami

Por Federico Leiva, CNN en Español

Los aficionados puertorriqueños que esperaban con ansias ver a Lionel Messi y a su Inter Miami tendrán que esperar un poco más. El delantero argentino confirmó en sus redes sociales que, a raíz de un golpe sufrido en el último amistoso de las Garzas en Ecuador (donde debió ser reemplazado), “la gente de la organización y el club decidió suspenderlo”, según sus propias palabras.

El Inter Miami tenía pautado jugar su último amistoso de pretemporada este viernes en la isla, enfrentando a Independiente del Valle de Ecuador en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón. Sin embargo, la molestia física de Messi alteró los planes.

Se trataba del cierre de una larga gira (llamada “Champions Tour”) que llevó a los flamantes campeones de la MLS a visitar Lima, Perú; Medellín, Colombia; y Guayaquil, Ecuador. Precisamente en este último partido, ante el Barcelona SC de ese país, fue que el astro rosarino sufrió una “distensión muscular en el isquiotibial izquierdo”, según reza el parte médico que publicó el Inter Miami este miércoles, cuando confirmó que Messi no formaría parte de la práctica con sus compañeros.

El club de Florida evitó mencionar plazos de recuperación, pero, sin este amistoso, el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de las últimas dos temporadas del fútbol estadounidense tendrá exactamente 10 días para evolucionar favorablemente y estar disponible cuando su equipo debute en el torneo de la MLS 2026 el 21 de febrero.

Messi publicó un video en sus redes sociales dirigido “a la gente de Puerto Rico, tanto a quienes iban a ir al entrenamiento como al partido”, donde aclaraba los motivos de la suspensión y manifestaba su deseo de ir pronto a jugar a la isla.

La buena noticia es que esto se confirmó casi de inmediato. El Inter Miami anunció que logró reprogramar la fecha del amistoso para el 26 de febrero, frente al mismo rival y en el mismo estadio.

“Somos conscientes de la expectativa y las ganas que tienen de ver un partido de Inter Miami, y va a ser muy lindo poder hacerlo pronto”, dijo en otro mensaje el capitán de la selección argentina.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.