¿Qué pasó en el tiroteo de Tumbler Ridge que dejó 8 muertos en un pequeño pueblo de Canadá?

El pequeño pueblo de montaña de Tumbler Ridge, Columbia Británica, se ha convertido en el escenario de uno de los tiroteos escolares más graves en la historia reciente de Canadá. Las autoridades dicen que una mujer de 18 años mató al menos a ocho personas, incluidos dos miembros de su familia, e hirió al menos a 25 más en dos incidentes separados en una residencia y una escuela secundaria.

Las banderas en todo Canadá ondearon a media asta este miércoles, y el primer ministro Mark Carney y otras figuras políticas nacionales rindieron homenaje a las víctimas en el Parlamento con discursos y un minuto de silencio. La Legislatura de Columbia Británica pospuso un discurso clave a los legisladores y declaró el jueves como día de luto.

Esto es lo que sabemos sobre el tiroteo, las víctimas, la presunta atacante y la investigación en curso.

Este miércoles, el subcomisionado de la Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés), Dwayne McDonald, dijo que creen que la atacante mató inicialmente a su madre y a su hermanastro en una residencia en Tumbler Ridge antes de ir a la escuela y continuar la masacre.

La policía recibió un reporte a la 1:20 p.m., hora local (4:20 p.m., hora de Miami), del martes de un atacante armado en la Escuela Secundaria de Tumbler Ridge. En pocos minutos, los agentes llegaron al lugar.

Alrededor de la 1:30 p.m., comenzaron a sonar las alarmas en la escuela, anunciando un confinamiento y ordenando que se cerraran las puertas de las aulas. Un estudiante dijo que él y sus compañeros usaron mesas para atrincherarse dentro.

Mientras tanto, una pariente joven en la casa de la sospechosa en Tumbler Ridge alertó a los vecinos sobre el ataque, quienes entonces dieron la alarma, dijo McDonald en una conferencia de prensa este miércoles.

La policía no recibió una llamada del vecino para acudir a la residencia hasta la 1:47 p.m., unos 17 minutos después de que la RCMP recibiera por primera vez reportes de un atacante armado en la escuela.

La RCMP pronto emitió una advertencia de “refugio en el lugar”, instando a los residentes de Tumbler Ridge que cerraran sus puertas y permanecieran dentro hasta nuevo aviso. La RCMP dijo que la presunta atacante fue hallada muerta en la escuela. McDonald dijo a los periodistas este miércoles que, cuando la policía entró a la escuela, encontraron a una víctima muerta en una escalera y a otras en la biblioteca.

A las 5:45 p.m., la policía suspendió la alerta de emergencia, diciendo que no creían que hubiera sospechosos sin identificar “ni amenaza vigente para el público”. La policía dijo que la presunta atacante fue hallada “fallecida con lo que parece una herida autoinfligida”. Unas 25 personas más resultaron heridas, agregaron.

Las víctimas mortales del tiroteo en Tumbler Ridge incluyen a una maestra, varios estudiantes y dos familiares de la presunta atacante, dijo la policía este miércoles.

“Las víctimas fallecidas de la escuela incluyen una educadora, tres alumnas mujeres y dos alumnos varones”, dijo McDonald.

Más tarde, en la conferencia de prensa, la sargento Vanessa Munn dijo que las víctimas incluían “tres alumnas de 12 años, dos alumnos varones, de 12 y 13 años”, corrigiendo las edades mencionadas antes por McDonald.

“Dos víctimas adicionales, una mujer adulta y un joven varón, fueron hallados fallecidos en la residencia local”, dijo McDonald, agregando que esas dos víctimas adicionales eran la madre y el hermanastro de la sospechosa.

Hasta la tarde de este miércoles, las autoridades no han confirmado la identidad de ninguna de las personas fallecidas o heridas.

“Seguimos notificando a las familias”, dijo McDonald. “Debo decir, como mencioné antes, que la mayoría de nuestras víctimas son muy jóvenes. La mayoría nació en 2013, 2012”.

Las autoridades creían previamente que nueve personas habían muerto, además de la atacante. McDonald dijo que la policía había pensado inicialmente que una de las víctimas había muerto por heridas “significativas”, pero en realidad sobrevivió.

“Ella está viva, y era una de las dos víctimas femeninas que fueron trasladadas en helicóptero al hospital”, dijo McDonald, agregando que ambas víctimas, de 12 y 19 años, permanecen en condición grave.

Cualquier identificación pública de las víctimas, continuó McDonald, se coordinaría cuidadosamente con los familiares.

“Esto es increíblemente traumático, así que trataremos y trabajaremos con las familias, cooperaremos con ellas en cuanto a la divulgación de las identidades de las víctimas”, dijo McDonald. “No queremos crear un trauma adicional para las familias que están enfrentando probablemente las peores circunstancias de sus vidas”.

La policía identificó a la presunta atacante en Tumbler Ridge, Columbia Británica, como Jesse Van Rootselaar, una residente femenina de 18 años del pueblo que “abandonó la escuela aproximadamente hace cuatro años”.

Van Rootselaar “no estaba asistiendo a la escuela actualmente”, dijo McDonald, agregando que la policía había visitado la “residencia de Van Rootselaar en múltiples ocasiones en los últimos años, abordando preocupaciones de salud mental con respecto a nuestra sospechosa”.

La ocasión más reciente de una visita policial fue en la “primavera del año pasado”, debido a “preocupaciones relacionadas con la salud mental y autolesiones”.

“Puedo decir que en diferentes ocasiones, la sospechosa fue detenida para evaluación y seguimiento”, dijo McDonald. Se incautaron armas de fuego del hogar y posteriormente se devolvieron después de que el propietario lo solicitara.

Cuando se le preguntó si Van Rootselaar era transgénero, McDonald dijo que la policía la estaba identificando “como eligió ser identificada en público y en redes sociales”.

“Puedo decir que Jesse nació como varón biológico, que hace aproximadamente seis años comenzó a hacer la transición a mujer y a identificarse como mujer, tanto social como públicamente”, dijo McDonald.

No existe información que sugiera que Van Rootselaar experimentó “acoso escolar” relacionado con su transición, dijo McDonald.

En cuanto a si la presunta atacante dejó una nota o algún tipo de comunicación que pueda indicar un motivo, McDonald dijo que la policía no había encontrado ninguna.

“Reconociendo que aún no han pasado 24 horas desde este incidente, (el motivo) es algo que ciertamente estamos persiguiendo apasionadamente”, dijo McDonald. “Pero sería demasiado pronto para especular sobre el motivo”.

Uno de los pueblos más nuevos de Columbia Británica, Tumbler Ridge fue fundado en la década de 1980 como una comunidad minera de carbón, parte de un megaproyecto provincial de desarrollo de recursos. Se la ha llamado una de las últimas “ciudades instantáneas” de Columbia Británica: comunidades remotas de recursos donde el asentamiento a largo plazo y el desarrollo comunitario fueron fomentados por el Gobierno.

Dos minas de carbón cercanas, los principales empleadores del pueblo, abrieron en 1983, pero debido a la caída de los precios del carbón y la incertidumbre del mercado, ambas cerraron para 2003.

“Cuando cerraron las minas de carbón, los residentes apoyaron a los negocios locales y compartieron pistas sobre trabajos”, dijo el primer ministro canadiense Mark Carney a la Cámara de los Comunes el miércoles, llamando a la ciudad una “resiliente” que fue “construida sobre la promesa de la economía de los recursos”.

Los urbanistas de la ciudad han destacado la resiliencia de Tumbler Ridge, cómo continuó sobreviviendo después del colapso de la industria minera de carbón en el área.

“Es una ciudad de mineros, maestros, trabajadores de la construcción, familias que han construido sus vidas allí, personas que siempre han estado presentes los unos para los otros”, dijo Carney.

“Cuando los incendios forestales arrasaron, los vecinos se ayudaron unos a otros a empacar y salir del peligro”, dijo Carney. “Cuidaron de los ancianos y de quienes vivían solos. Se aseguraron de que nadie quedara atrás”.

