La Administración Federal de Aviación levanta el cierre del espacio aéreo de El Paso, en Texas

“Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso”, publicó la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) en redes sociales este miércoles por la mañana. “No hay ninguna amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad”.

El martes por la noche, la FAA había emitido una restricción temporal para detener durante 10 días todos los vuelos hacia y desde El Paso, Texas, y una zona del sur de Nuevo México.

Según el sitio web de la FAA, la pausa sobre El Paso y Santa Teresa, Nuevo México, se debía a “razones especiales de seguridad”.

Un aviso de la FAA clasificaba al espacio aéreo como “Espacio Aéreo de Defensa (Nacional)” y decía que los pilotos que violaran la restricción podrían ser interceptados, detenidos e interrogados por las fuerzas del orden.

También advertía que se iban a poder tomar medidas adicionales para los pilotos que no cumplieran con las restricciones, incluida la suspensión de las certificaciones de vuelo, cargos penales y que el Gobierno de Estados Unidos podía “usar fuerza letal” si una aeronave representaba una “amenaza inminente a la seguridad”.

El Aeropuerto Internacional de El Paso, que emitió el aviso el martes por la noche, había informado que todos los vuelos comerciales, de carga y de aviación general permanecerían suspendidos hasta el 20 de febrero.

Se podía escuchar al control de tráfico aéreo de El Paso informando a los vuelos sobre el cierre inminente del espacio aéreo en un audio de control de vuelo obtenido por CNN.

“Es una parada total en tierra… ni siquiera los aviones de evacuación médica pueden volar”, se escuchaba decir a un controlador en el audio, grabado el martes por la noche por el sitio web LiveATC.net.

“¡Guau!”, se escucha responder a un miembro de una tripulación de vuelo.

