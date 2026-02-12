Atleta ucraniano descalificado de los Juegos Olímpicos de Invierno pide su reincorporación: lo califica de “desproporcionado”

Por Aleks Klosok y Nina Giraldo, CNN

Vladyslav Heraskevych, el atleta ucraniano descalificado de los Juegos Olímpicos por llevar un casco con imágenes de atletas caídos en la guerra de Ucrania, apeló su descalificación ante la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton.

Solicitó su reincorporación inmediata a los Juegos o realizar una “carrera oficial supervisada” a la espera de la decisión final del tribunal.

El Comité Olímpico Internacional (COI) descalificó a Heraskevych esta mañana por “negarse a adherirse” a sus normas que impiden a los atletas hacer declaraciones políticas. El corredor de skeleton apeló su descalificación ante la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton, argumentando que “la exclusión es desproporcionada, no está justificada por ninguna infracción técnica o de seguridad y le causa un daño deportivo irreparable”.

Heraskevych, de 27 años, llegó a una rueda de prensa frente al consulado ucraniano en Milán entre aplausos, pero con aspecto visiblemente cansado. Dijo que su objetivo siempre es competir y que esperará el veredicto del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que decidirá si será readmitido.

“Nunca quise este escándalo y no soy quien lo creó”, declaró.

Heraskevych impugnó la justificación del COI de que el casco era político, alegando que no tenía letreros ni logotipos y que solo mostraba a personas que formaban parte de la familia deportiva ucraniana.

El artista que pintó el casco trabajaba desde Kiev sin luz, agua ni electricidad, afirmó.

Heraskevych afirmó que le habían arrebatado su sueño sin fundamento, y añadió que aún espera otro “milagro sobre hielo”.

El plazo para la decisión del tribunal no está claro. La audiencia del caso tendrá lugar mañana a las 3:00 a. m. ET.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, le otorgó la Orden de la Libertad a Heraskevych, después de que el atleta fuera descalificado por el Comité Olímpico Internacional (COI) por “negarse a adherirse” a sus normas, que impiden hacer declaraciones políticas.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, se reunió con Heraskevych este jueves por la mañana después de que este usara el casco en las carreras de práctica.

Heraskevych declaró a CNN el martes: “Llevé este casco hace dos días, ayer, hoy. Lo llevaré mañana y lo llevaré el día de la carrera”. Se mantuvo firme en la reunión con Coventry, que terminó con su descalificación.

Coventry declaró a los periodistas tras la reunión, a veces con la voz entrecortada, que entendía el mensaje del casco, pero que con las normas actuales “tenemos que ser capaces de mantener un entorno seguro para todos y, lamentablemente, eso significa que no se permiten mensajes”.

Zelensky condenó la decisión del COI por ser contraria a la “paz, la justicia y los principios del movimiento olímpico”.

“El deporte no debe carecer de memoria y respeto”, declaró Zelensky en su discurso vespertino. “Los ucranianos ya se están preparando para las competiciones en condiciones especiales: en condiciones de guerra. Y no es política hablar de lo que realmente está sucediendo”.

