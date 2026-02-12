Copropietario del Manchester United genera indignación al afirmar que el Reino Unido “fue colonizado por inmigrantes”

Por Issy Ronald, CNN

Jim Ratcliffe, copropietario multimillonario del Manchester United, desató una ola de indignación tras afirmar que el Reino Unido ha sido “colonizado por inmigrantes”, declaraciones que provocaron condenas de aficionados del club por considerarlas peligrosas y divisivas, y llevaron al primer ministro a exigir una disculpa.

Ratcliffe, fundador de la empresa petroquímica Ineos y uno de los hombres más ricos del Reino Unido, pidió disculpas este jueves en un comunicado por su “elección de palabras”, pero solo después de una tormenta de indignación que involucró tanto a políticos de alto rango como a aficionados al fútbol.

“No creo que la economía británica esté en buen estado”, dijo Ratcliffe a Sky News el miércoles. “No se puede tener una economía con 9 millones de personas recibiendo prestaciones sociales y enormes niveles de inmigrantes entrando. Quiero decir, el Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero. El Reino Unido ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no es así?”

Ratcliffe citó cifras poblacionales incorrectas, asegurando que la población británica había pasado de 58 millones en 2020 a 70 millones actualmente. En realidad, la población aumentó de 67 millones en 2020 a 69,5 millones, según estimaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

Las declaraciones de Ratcliffe generaron críticas generalizadas, incluidas las del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, quien le pidió que se disculpara. Starmer calificó las declaraciones de “ofensivas y equivocadas” y afirmó que “el Reino Unido es un país orgulloso, tolerante y diverso”.

En un comunicado este jueves, el Manchester United aseguró que se “enorgullece de ser un club inclusivo y acogedor” y agregó que “refleja la unidad y la resiliencia de todas las comunidades que tenemos el privilegio de representar”.

La Football Association (FA), órgano rector del fútbol inglés, examinará si los comentarios de Ratcliffe han dañado la reputación del deporte, según la agencia PA Media.

Ratcliffe dijo que lamentaba que su elección de palabras hubiera ofendido a algunas personas, pero añadió que “es importante abordar el tema de una inmigración controlada y bien gestionada que apoye el crecimiento económico”.

CNN contactó a Ineos para obtener comentarios.

Ratcliffe —que es el séptimo hombre más rico del Reino Unido con un patrimonio neto de aproximadamente 17.000 millones de libras esterlinas (US$ 23.000 millones), de acuerdo con la Sunday Times Rich List— se mudó a Mónaco, libre de impuestos, en 2020.

En diciembre de 2025, su empresa Ineos recibió un paquete de ayudas del Gobierno británico valuado en más de 120 millones de libras esterlinas (US$ 164 millones) para evitar el cierre de su planta química en Grangemouth, Escocia, que habría implicado la pérdida de 500 empleos. Ineos también invirtió 150 millones de libras esterlinas (US$ 205 millones) en el sitio.

Gobiernos británicos sucesivos han prometido reducir la inmigración, que, como en otros países occidentales, se ha convertido en un tema político sensible. La migración neta hacia el Reino Unido alcanzó niveles récord en 2022, impulsada por la guerra en Ucrania y la eliminación de restricciones de viaje tras la pandemia, aunque desde entonces ha disminuido drásticamente.

Los comentarios de Ratcliffe coinciden con los argumentos del partido populista de derecha británico Reform UK, que vincula su mensaje antiinmigrante con el discurso sobre la protección del país.

En respuesta a las críticas de Starmer, el líder de Reform UK, Nigel Farage, dijo que “el Reino Unido ha experimentado una inmigración masiva sin precedentes que ha cambiado el carácter de muchas áreas de nuestro país”.

Sin embargo, la elección de palabras de Ratcliffe fue condenada por el alcalde de Manchester, Andy Burnham, como “inexacta, insultante y provocadora”.

“Los futbolistas que han llegado de todo el mundo para jugar en el Reino Unido han enriquecido la vida de nuestra región, al igual que las numerosas personas que trabajan en el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) del Gran Manchester y en otros servicios e industrias esenciales”, añadió Burnham, representante del Partido Laborista gobernante en Reino Unido.

El Manchester United cuenta con una enorme base de seguidores globales, y los grupos de aficionados expresaron su indignación ante los comentarios de Ratcliffe.

La Asociación de Aficionados del Manchester United aseguró que el club “pertenece a todos sus seguidores” y agregó: “Ningún aficionado debería sentirse excluido de seguir o apoyar al club por su raza, religión, nacionalidad o procedencia. Los comentarios de la alta dirección del club deberían facilitar la inclusión, no dificultarla”.

El club de fans Stretford Sikhs destacó la contribución de los inmigrantes a la ciudad de Manchester y advirtió que “usar un lenguaje que aleje a quienes construyeron esta ciudad y apoyan este club es peligroso y divisivo”.

Por su parte, el Club de Aficionados Musulmanes señaló que el uso de la palabra “colonizado” “resuena con un lenguaje frecuentemente utilizado en narrativas de extrema derecha que presentan a los migrantes como invasores y amenazas demográficas”.

“Ese tipo de retórica tiene consecuencias reales”, añadió el grupo. “El Reino Unido ha experimentado aumentos sostenidos en los crímenes de odio en los últimos años, incluyendo incrementos en islamofobia, antisemitismo, ataques raciales y hostilidad hacia migrantes y personas de color”.

