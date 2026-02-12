Delcy Rodríguez dice que fue invitada a EE.UU. y asegura que Maduro sigue siendo el “presidente legítimo” de Venezuela

Por CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que fue invitada a una visita a Estados Unidos, sin dar una fecha específica, y aseguró que el derrocado líder Nicolás Maduro continúa siendo el mandatario legítimo del país sudamericano.

“He sido invitada a Estados Unidos”, dijo Rodríguez a NBC News, en su primera entrevista con un medio internacional desde que asumió como titular encargada del Ejecutivo tras la captura de Maduro.

“Estamos contemplando ir una vez que establezcamos la cooperación y podamos avanzar con todo”, agregó Rodríguez, quien el miércoles recibió en Caracas al secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, para trabajar la agenda del sector. El funcionario estadounidense declaró a la prensa que habrá “un giro absolutamente dramático” en el estado de las relaciones bilaterales.

De confirmarse el viaje de Rodríguez, sería la primera gobernante de Venezuela en ir a Estados Unidos en más de 30 años, excluyendo las participaciones en la ONU y otros foros internacionales.

CNN contactó al Departamento de Estado de EE.UU. para pedir información sobre la invitación mencionada por Rodríguez y está en espera de respuesta.

Rodríguez, como en varios de sus pronunciamientos desde el 3 de enero, aseguró que Maduro es inocente de los cargos por los que enfrenta un juicio en Nueva York y consideró que continúa siendo el presidente legítimo. “Puedo decirte esto como abogada, que lo soy. El presidente Maduro y Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, dijo a NBC.

El miércoles, tras la reunión entre Rodríguez y Wright, el presidente de EE.UU., Donald Trump, resaltó la colaboración entre Washington y Caracas. “Tenemos un nuevo grupo de personas con el que nos hemos vuelto muy cercanos”, declaró.

La mandataria encargada también fue consultada acerca de la líder opositora María Corina Machado, quien visitó a Trump en enero y busca recibir un respaldo contundente de cara a una posible transición electoral en Venezuela, pero por lo pronto la Casa Blanca continúa el diálogo con el chavismo.

“Con respecto a su vida, no entiendo por qué hay tanto revuelo”, dijo Rodríguez. “En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. ¿Por qué pidió una intervención militar? ¿Por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a principios de enero?”, remarcó.

Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz el año pasado, ha manifestado su intención de volver a su país, de donde salió clandestinamente para viajar a Noruega en diciembre, pero hasta ahora no ha dado precisiones sobre cuándo regresaría.

