El zar de la frontera anuncia el fin de la ofensiva inmigratoria en Minneapolis

Por Andy Rose, CNN

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció este jueves el fin de la ofensiva inmigratoria que sacudió Minnesota, causó la muerte de dos ciudadanos estadounidenses y desató una indignación generalizada.

“Propuse, y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación de aumento de agentes concluya”, afirmó Homan.

En su punto álgido, se desplegaron cerca de 3.000 agentes de inmigración en la zona, inicialmente bajo el mando del comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino. Homan asumió la operación el 26 de enero tras la reacción política negativa del gobierno de Trump por los tiroteos mortales de Renee Good y Alex Pretti, manifestantes anti-ICE que eran ciudadanos estadounidenses.

Homan anunció el 4 de febrero que retiraría “inmediatamente” a 700 agentes federales de la policía de la zona, una decisión que, según afirmó, fue posible gracias a la mayor cooperación de los alguaciles locales que retienen a presuntos inmigrantes indocumentados en sus cárceles.

Trump ha oscilado entre mensajes de pugilismo y reconciliación, prometiendo en Fox News que Homan “reduciría un poco la tensión”, pero también amenazando al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de estar “jugando con fuego” después de que este afirmara que la ciudad no aplicaría directamente las leyes federales de inmigración.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz —un blanco político frecuente del presidente Trump—, declaró el martes que esperaba que la administración anunciara la reducción gradual de la operación para finales de la semana.

El Departamento de Seguridad Nacional ha declarado que sus agentes arrestaron a miles de “inmigrantes ilegales delincuentes” durante la Operación Metro Surge.

Noticia en desarrollo…

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.