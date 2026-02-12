Las 5 cosas que debes saber este 12 de febrero

Por CNN en Español

El lío de la presunta incursión de drones mexicanos en EE.UU. Nuevos documentos de Epstein ponen bajo presión al equipo de Trump. Descalifican de los Olímpicos de Invierno a atleta ucraniano que quería usar casco en honor a compatriotas muertos. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

La captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. no solo trajo una oleada de cambios en Venezuela. También se sintió con fuerza en Cuba, que perdió de un día para el otro a su primer aliado y principal fuente de petróleo en la región en momentos en que las tensiones entre La Habana y Washington están, una vez más, en alza. ¿Qué apoyos le quedan?

Luego de que EE.UU. cerrara temporalmente el espacio aéreo en Texas por una supuesta incursión de drones de un cartel, México afirmó que no hay información sobre uso de drones en la frontera. Fuentes dijeron a CNN que la actividad militar cerca de El Paso —incluyendo drones estadounidenses y el posible uso de un láser del Pentágono para contrarrestar drones— generó preocupación por el tráfico civil.

Un documento recién descubierto en los archivos de Jeffrey Epstein socava una de las afirmaciones centrales del presidente Donald Trump sobre el asunto, específicamente, su supuesta falta de conocimiento de la mala conducta del delincuente sexual convicto. Análisis.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en el Palacio de Miraflores. Al finalizar la reunión, ofrecieron una declaración conjunta en la que aseguraron que ambos países trabajan en una “agenda energética” en común y “a largo tiempo”. Wright es el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar el país en casi tres décadas.

La Policía identificó a la presunta autora del tiroteo en Tumbler Ridge como Jesse Van Rootselaar, una residente de 18 años del pueblo que “abandonó la escuela aproximadamente hace cuatro años”, dijo el agente al mando de la Real Policía Montada de Canadá en Columbia Británica. El país, mientras tanto, sigue de duelo tras el tiroteo en el que murieron una maestra, varios estudiantes y dos familiares de la presunta atacante.

Adiós, Dawson

Murió James van der Beek, quien saltó a la fama interpretando a Dawson Leery en el exitoso drama adolescente de los años 90 “Dawson’s Creek”.

Descalifican de los Olímpicos a atleta ucraniano que quería usar casco en honor a compatriotas muertos en la guerra

El corredor ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych fue descalificado de los Juegos Olímpicos de Invierno por “negarse a adherirse” a las pautas de expresión de los atletas del Comité Olímpico Internacional, dijo la organización, en referencia a su intento de usar en la competencia un casco con imágenes de atletas muertos durante la guerra en Ucrania.

5 conclusiones de la primera entrevista televisada de Gisèle Pelicot

Gisèle Pelicot se convirtió en 2024 en una referente feminista mundial al transformar su desgarradora historia personal en una batalla pública contra la cultura de la violación. Ahora, por primera vez desde el juicio, dio una entrevista en la televisión. Esto fue lo que dijo.

130.000

La economía estadounidense agregó 130.000 empleos en enero, una cifra mayor a la esperada.

“No me diga cómo hacer las cosas, abogado fracasado”

—La secretaria de Justicia, Pam Bondi, llamó al representante demócrata Jamie Raskin un “abogado fracasado”, en medio de un enfrentamiento por la gestión del Departamento de Justicia de los expedientes de Jeffrey Epstein.

Monjes budistas advierten sobre un “reino de terror” en EE.UU.

Un grupo de monjes budistas, que a inicios del año comenzaron una caminata por todo Estados Unidos para promover la paz, llegaron a su destino final: Washington. Tras llegar a la capital, los monjes advirtieron del “casi reino de terror”, en referencia al contexto actual marcado por los operativos migratorios del Gobierno.

