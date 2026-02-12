Los archivos de Epstein impactan a un hombre de la realeza de Hollywood: Casey Wasserman

Por Alli Rosenbloom y Lisa Respers France, CNN

Casey Wasserman literalmente nació para ser un titán de la industria de Hollywood.

Esta semana, el poderoso agente de talentos ha enfrentado una revuelta tras aparecer en los archivos de Epstein, tanto por viajar en el avión del difunto delincuente sexual convicto como por intercambiar mensajes sugestivos con la exnovia y cómplice condenada de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell.

El lento goteo explotó a la vista del público esta semana después de que la cantante Chappell Roan anunciara que dejaba la agencia de talentos homónima de Wasserman. El cantante Orville Peck rápidamente la siguió, y luego la cantautora Weyes Blood, entre otros.

Mientras que las autoridades no han acusado a Wasserman de ningún delito, enfrenta presión tanto de sus talentos como de los agentes de estos para hacerse a un lado. CNN contactó a más de 70 artistas del catálogo de la Agencia Wasserman para solicitar comentarios. Ninguno eligió responder.

Probablemente Wasserman elija tácticas de un manual que resultará familiar para cualquiera que haya visto a un hombre poderoso en crisis. Puede trabajar con una empresa de relaciones públicas de crisis tras bambalinas; puede guardar silencio con la esperanza de que otra crisis ocupe el centro de la conversación pública; puede abordar el asunto públicamente de manera limitada cuando sus asesores lo consideren mejor. También enfrenta la decisión de quedarse o dejar su propia agencia, la cual podría necesitar o no un cambio de nombre.

Wasserman también es presidente del comité coordinador para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, y a pesar de que varios funcionarios de Los Ángeles han pedido que se aparte de ese cargo, la Junta Ejecutiva de LA28 dijo a CNN en un comunicado el miércoles que, tras “revisar cualquier inquietud relacionada con el liderazgo de la organización”, ha determinado que Wasserman “debe seguir liderando LA28 y entregar unos Juegos seguros y exitosos”.

CNN ha contactado a la agencia de Wasserman y a una firma de comunicación de crisis que lo representa para solicitar comentarios.

Wasserman no ha comentado públicamente sobre la salida de los artistas, pero expresó su “arrepentimiento” sobre su correspondencia con Maxwell en una declaración reportada por Associated Press en enero, aclarando que el intercambio “tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que salieran a la luz sus crímenes horribles”.

“Nunca tuve una relación personal ni de negocios con Jeffrey Epstein. Como está bien documentado, fui en un viaje humanitario como parte de una delegación con la Fundación Clinton en 2002 en el avión de Epstein. Lamento profundamente haber tenido cualquier asociación con cualquiera de los dos”, decía su declaración.

Desde que el Departamento de Justicia publicó un lote de tres millones de páginas de documentos relacionados con su investigación sobre Epstein, ha habido una cantidad implacable de información e historias, generando una creciente demanda de rendición de cuentas.

Poco se ha logrado, al menos, en Estados Unidos.

Las consecuencias en Europa, particularmente en Inglaterra, han sido más rápidas.

Para el resto, quedan preguntas. ¿Aparecer simplemente en los archivos de Epstein es motivo de repudio automático? ¿Qué pasa con quienes asistieron a sus fiestas y hacían referencia a su harén?

Si la historia sirve de guía, la movilización de un grupo colectivo de celebridades puede proporcionar algunas respuestas.

Aunque los archivos de Epstein han revelado un círculo de élite de hombres ricos y poderosos que orbitaban alrededor de Epstein, Wasserman es ahora quien enfrenta llamados a rendir cuentas, y provienen de las mismas celebridades cuyas voces ha sido su trabajo amplificar a lo largo de los años.

Los mensajes íntimos entre Wasserman y Maxwell fueron enviados en 2003, según los documentos publicados.

En uno de los mensajes, Wasserman le envió un correo electrónico a Maxwell preguntando: “¿Qué tengo que hacer para verte en un atuendo de cuero ajustado?” En otro intercambio de correos, del 1 de abril de 2003, Wasserman, quien estaba casado en ese momento, le dice a Maxwell: “¿Dónde estás? Te extraño”, antes de pedirle reservar un masaje.

Maxwell fue declarada culpable de cinco de seis cargos en 2021 relacionados con su papel en el abuso sexual de menores por parte de Epstein entre 1994 y 2004. En 2022, fue sentenciada a cumplir 20 años en una prisión federal.

La agencia de Wasserman ha sido durante mucho tiempo una figura poderosa en los sectores del deporte, la música y el entretenimiento, representando a grandes estrellas como Coldplay, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Joni Mitchell, Travis Scott y Kenny Chesney, entre cientos de otros.

La cantante ganadora del Grammy, Chappell Roan, escribió el lunes en Instagram que “ya no está representada” por la agencia de talentos que dirige Wasserman.

“Los artistas merecen representación que esté alineada con sus valores y que apoye su seguridad y dignidad”, escribió Roan. “Esta decisión refleja mi creencia de que un cambio significativo en nuestra industria requiere rendición de cuentas y liderazgo que genere confianza”.

Otra cantante y compositora, Weyes Blood, escribió en su Instagram que siente “un inmenso respeto y cariño por mis agentes de reservas, quienes están soportando injustamente el impacto de la situación en mi agencia de reservas, Wasserman”.

“A medida que continúo las conversaciones con ellos sobre su futuro, quiero ser inequívocamente clara: no me quedaré con Wasserman”, escribió. “El comportamiento de Casey Wasserman es fundamentalmente opuesto a todo lo que valoro. Gracias”.

La estrella de música country Orville Peck también dejó la agencia, diciendo en su página de Instagram el martes que se va “con una enorme compasión por el resto de los agentes y el personal de la agencia, quienes están quedando con una situación que afecta todo nuestro trabajo y medios de vida”.

Muchos otros artistas y bandas del catálogo han pedido la renuncia de Wasserman, incluida Bethany Cosentino de la banda Best Coast, quien, al igual que Peck, mostró empatía por los agentes que trabajan en Wasserman y pidió en una carta abierta publicada en su página de Instagram que Wasserman renuncie.

“Alzo la voz porque fingir que esto es normal no es normal”, escribió. “Porque la gente en el poder no puede seguir saliéndose con la suya”.

Otros artistas, incluyendo la banda Local Natives, la popular banda irlandesa-estadounidense Dropkick Murphys y la banda de rock Wednesday, también han salido a condenar a Wasserman.

Wasserman proviene de la realeza de Hollywood y se adentró en el negocio desde joven.

Su abuelo ayudó a construir la idea del moderno agente de poder en Hollywood, convirtiéndose en uno de los agentes más prolíficos del Hollywood de la posguerra y representando a íconos como Bette Davis y Clark Gable a través de su empresa, Music Corporation of America (MCA), mientras también se involucraba profundamente en la política, recaudando millones para el partido Demócrata.

El mayor Wasserman, quien murió en 2002, tomó bajo su protección al niño entonces conocido como Casey Myers después de que sus padres se separaron cuando tenía siete años, criándolo como a su propio hijo. Myers cambió su nombre a Casey Wasserman en 1995, cuando tenía 18 años.

“Él tomó la decisión consciente de ser mi figura paterna y eso significó mucho en mi vida”, dijo Wasserman en un episodio de 2017 del pódcast “Rich Roll”. “No sería la persona que soy hoy, ni habría tenido la vida que he tenido si él no hubiera tomado la decisión consciente de ocupar ese rol”.

El joven Wasserman se benefició de su privilegio, pero trabajó para llegar a la cima.

A los 24 años, después de recibir un fideicomiso de varios millones de dólares, Wasserman compró su primera organización deportiva, Los Angeles Avengers de la Arena Football League.

Unos años después, lanzó Wasserman Media Group y lo convirtió en una de las principales agencias de talentos deportivos y de entretenimiento en la actualidad. Al igual que su abuelo, también se involucró en la recaudación de fondos para los demócratas.

Wasserman se preocupaba por “crear la cultura adecuada” en su empresa, diciendo que se esforzaba por crear “un ambiente que permita a las personas tener éxito y hacer lo que mejor saben hacer” durante una aparición en 2016 en “The Herd with Colin Cowherd”. “Y eso generalmente significa dejar de lado tus cosas y abrazar las de ellos”.

A medida que su empresa y su estatus crecían, Wasserman habló sobre la tensión que eso podía generar. “Lo que me di cuenta rápidamente a medida que fui creciendo es que, cuanto más exitoso eres, más problemas enfrentas y más desafíos tienes”, comentó en “Rich Roll”, y agregó que “las cosas simplemente salen mal”.

“Y que la clave para medir el éxito es qué tan bien manejas las malas noticias y los problemas”.

