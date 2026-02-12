Descalifican de los JJ.OO. a atleta ucraniano que quería usar casco en honor a compatriotas muertos en la guerra

Por Patrick Sung Cuadrado, CNN

El atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych ha sido descalificado de los Juegos Olímpicos de Invierno por “negarse a adherirse” a las pautas de expresión de los atletas del Comité Olímpico Internacional (COI) con respecto a su insistencia en usar un casco con imágenes de atletas muertos durante la guerra en Ucrania en la competencia.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, se reunió con Heraskevych la mañana del jueves en un intento de romper el impasse, pero el ucraniano se mantuvo firme, lo que resultó en la descalificación.

En un comunicado, el COI dijo: “Tras haber recibido una última oportunidad, el piloto de skeleton Vladylsav Heraskevych de Ucrania no podrá comenzar su carrera en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 esta mañana”.

“La decisión se tomó tras su negativa a cumplir con las Directrices del COI sobre la Expresión de los Atletas. El jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF, por sus siglas) la tomó basándose en que el casco que pretendía usar no cumplía con las normas”.

“Por lo tanto, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido con pesar retirar su acreditación para los Juegos Milano Cortina 2026”.

Heraskevych dijo a CNN Sports que planea apelar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El entrenador de skeleton de Letonia, Ivo Steinbergs, dijo a Reuters que su federación envió una protesta a la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) solicitando la reincorporación de Heraskevych.

Coventry habló con los periodistas después de la decisión y se mostró emotiva en sus comentarios.

“No estaba destinada a estar aquí, pero pensé que era muy importante venir y hablar con él cara a cara. Nadie, y menos yo, está en desacuerdo con el mensaje; es un mensaje poderoso, un mensaje de recuerdo, de memoria”, dijo, según Reuters.

“El reto era encontrar una solución para el terreno de juego. Lamentablemente, no hemos podido encontrarla… Tenía muchas ganas de verlo correr. Ha sido una mañana emotiva”.

“Se trata literalmente de las reglas y regulaciones, y en este caso… tenemos que ser capaces de mantener un entorno seguro para todos y, lamentablemente, eso simplemente significa que no se permite ningún mensaje”.

Los aficionados acababan de llegar al Centro de Deslizamiento de Cortina cuando se supo que Heraskevych había sido descalificado, y las reacciones de los ucranianos presentes fueron de conmoción. Natalia Khaichyk había viajado desde Ucrania solo para ver competir a Heraskevych y estaba devastada por su descalificación.

“Es una decisión pésima”, declaró a CNN Sports desde la colina que lleva a la pista de deslizamiento en Cortina d’Ampezzo. “Nos levantamos temprano para venir y mostrar nuestro apoyo. Pero esto es aún más importante que una medalla porque ha ganado la medalla de nuestro corazón”.

La decisión de descalificar a Heraskevych se produce después de que este declarara a CNN Sports el martes que desafiaría al COI y usaría el casco en competición, diciendo: “Usé este casco hace dos días, ayer, hoy. Lo usaré mañana y lo usaré el día de la carrera”.

“Estas personas sacrificaron sus vidas y, gracias a ello, puedo estar aquí hoy. Puedo estar en los Juegos Olímpicos y no los traicionaré”.

En el casco en cuestión aparecen varios atletas que murieron a causa de la guerra en Ucrania: la levantadora de pesas Alina Perehudova, el boxeador Pavlo Ischenko, el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, el actor y atleta Ivan Kononenko, el buceador y entrenador Mykyta Kozubenko, el tirador Oleksiy Habarov y la bailarina Daria Kurdel.

“Hay cosas más importantes que el deporte”, declaró Heraskevych a CNN el martes. “Para rendirles homenaje, a quienes sacrificaron sus vidas por este sacrificio, hoy puedo estar aquí, y para mí es importante rendirles homenaje y honrar a sus familias”.

El miércoles, el portavoz del COI, Mark Adams, dijo en una conferencia de prensa que quería que Heraskyevch compitiera y “tuviera su momento, eso es muy, muy importante”, pero insistió en que su casco no se puede usar en el campo de juego.

“Lo animamos a expresar su dolor. Sentimos su dolor. Queremos expresamente que lo haga, pero, en definitiva, quiero ser claro: lo que importa no es el mensaje, sino el lugar donde ocurrió el hecho”, añadió Adams.

Heraskevych encabezó la clasificación después de la quinta sesión de entrenamiento en skeleton el miércoles, antes de optar por no participar en la sexta y última sesión de entrenamiento.

La competición masculina ya está en marcha.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

