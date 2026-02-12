Rusia afirma haber bloqueado WhatsApp en medio de una mayor represión contra las redes sociales

Por Sophie Tanno y Anna Chernova, CNN

Rusia confirmó el bloqueo de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en el país, instando a los ciudadanos rusos a utilizar su aplicación Max, respaldada por el Estado.

La noticia llega días después de que se revelara que las autoridades rusas estaban restringiendo el acceso a Telegram, otra aplicación de mensajería instantánea utilizada por millones de personas en Rusia, incluyendo militares, altos funcionarios públicos, medios de comunicación estatales y organismos gubernamentales, como el Kremlin y Roskomnadzor, el regulador de las comunicaciones.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró a la prensa este jueves que la decisión de bloquear WhatsApp se tomó debido a lo que denominó violaciones de la ley por parte de la empresa matriz de la aplicación, sin dar más detalles.

“Max es una alternativa asequible en el mercado para los ciudadanos, una plataforma de mensajería nacional en desarrollo. Respecto al bloqueo de WhatsApp, nuestras autoridades afirmaron que la decisión se tomó e implementó debido a la falta de voluntad de la corporación para cumplir con la ley”, declaró Peskov.

WhatsApp es propiedad de Meta (META), que también posee Facebook e Instagram.

Este jueves por la mañana, WhatsApp emitió un comunicado en el que señaló que el Gobierno ruso había “intentado bloquear WhatsApp por completo”. La empresa describió la medida como un intento de “llevar a la gente a una aplicación de vigilancia estatal”.

El comunicado agregó: “Intentar aislar a más de 100 millones de usuarios de la comunicación privada y segura es un retroceso y solo puede reducir la seguridad de los ciudadanos rusos. Seguimos haciendo todo lo posible para mantener a los usuarios conectados”.

CNN se ha puesto en contacto con Meta para preguntar si WhatsApp está realmente bloqueado por completo en Rusia.

Algunos usuarios en Rusia informaron, también este jueves, que podían acceder a WhatsApp mediante una VPN. Sin embargo, el Kremlin ha intensificado las medidas contra las VPN en todo el país, incluyendo la restricción del acceso a 439 servicios VPN para evitar que se eludan las restricciones estatales. En septiembre, entró en vigor una ley que prohíbe la publicidad de VPN y otros medios para eludir los bloqueos en redes sociales.

Esta no es la primera vez que Rusia ataca la aplicación. En agosto de 2025, Roskomnadzor, la agencia federal responsable de monitorear y controlar los medios de comunicación del país, anunció restricciones a las videollamadas y llamadas de voz a través de WhatsApp y Telegram “para contrarrestar a los delincuentes”. WhatsApp, a su vez, acusó a Rusia de intentar bloquear el acceso a la aplicación a sus usuarios rusos.

Rusia ya ha prohibido Facebook, Instagram y X.

Max es una aplicación de mensajería local que Rusia está preinstalando en todos los dispositivos nuevos como parte de un esfuerzo más amplio para reemplazar las plataformas extranjeras.

Al igual que WeChat de China, está diseñada como una superaplicación todo en uno que combina mensajería, llamadas, pagos y otros servicios, permitiendo a los usuarios autenticar su identidad en plataformas gubernamentales que brindan servicios públicos. Los críticos han expresado inquietudes sobre la seguridad y la privacidad de Max, advirtiendo que la aplicación tiene capacidades de rastreo excesivas y carece de un cifrado robusto.

El martes, el Gobierno ruso anunció que estaba restringiendo el acceso a Telegram para la “protección de los ciudadanos rusos”, acusando a la aplicación de negarse a bloquear contenido que las autoridades consideran “criminal y terrorista”.

El fundador de la aplicación, nacido en Rusia, Pavel Durov, dijo en una declaración ese día que los intentos de Rusia de restringir Telegram fracasarían, escribiendo que “Telegram defiende la libertad de expresión y la privacidad, sin importar la presión”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.