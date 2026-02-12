Suiza votará en referéndum una propuesta histórica para limitar la población a 10 millones

Por Charlotte Reck, CNN

Suiza llevará a cabo una votación histórica sobre la propuesta de un partido de derecha para restringir la población nacional a 10 millones, en medio de divisiones sobre la inmigración.

La propuesta, presentada por el mayor grupo político del país, el Partido Popular Suizo (SVP), requeriría que el Gobierno actúe antes de que la población —actualmente de 9,1 millones— aumente hasta el límite superior propuesto de 10 millones.

Si la votación, que se llevará a cabo el 14 de junio, se aprueba, el Gobierno tendría que negar la entrada a los recién llegados, incluidos solicitantes de asilo y las familias de residentes extranjeros, una vez que la población alcance los 9,5 millones.

Si la población llega a 10 millones, el Gobierno se vería obligado a poner fin al acuerdo de libre circulación con la Unión Europea (UE), que es el mayor socio comercial de Suiza.

Aunque Suiza no es miembro de la UE, el país está integrado a través de más de 120 acuerdos bilaterales que le otorgan acceso al mercado único de la UE y a la libre circulación de personas y el comercio de bienes.

El SVP, que ha terminado primero en todas las elecciones desde 1999, sostiene que Suiza está experimentando una “explosión demográfica” que está ejerciendo presión sobre los servicios públicos, sobrecargando la infraestructura y elevando los alquileres.

El partido es el único que apoya el límite de población entre los miembros del Consejo Federal ejecutivo, una coalición de siete miembros que toma decisiones por mayoría y votó en contra de la iniciativa.

Pero una encuesta realizada el año pasado por la firma suiza de encuestas Leewas indica que la propuesta cuenta con un amplio apoyo.

El sistema de referéndum de Suiza permite que las propuestas se sometan a votación popular si reúnen al menos 100.000 firmas de votantes elegibles en un plazo de 18 meses.

En una publicación en su cuenta de X, el SVP instó al electorado suizo a votar a favor de la moción compartiendo una imagen aparentemente generada por inteligencia artificial de personas ricas brindando con champán en un trono por encima de una multitud de trabajadores descontentos. El pie de foto decía: “Una pequeña élite económica se beneficia de la inmigración excesiva, la mayoría de la población suiza sufre”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.