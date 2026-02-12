Trump se reunió con David Ellison días antes de decir que “no está involucrado” en la disputa entre Paramount y Netflix

Por Brian Stelter, CNN

El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, regresó a la Casa Blanca la semana pasada para reunirse en privado con el presidente Donald Trump, en medio de la oferta pública de Paramount para adquirir CNN y el resto de Warner Bros. Discovery.

Ellison y Trump sostuvieron dos conversaciones amplias, según dos fuentes con conocimiento de las reuniones.

El momento de los encuentros —a inicios de la semana pasada— es relevante porque Trump fue consultado el miércoles por Tom Llamas, de NBC, sobre la disputa entre Paramount y Netflix, y respondió: “No he estado involucrado”.

Eso marcó un cambio importante para Trump, quien previamente había dicho que estaría involucrado y había señalado su preferencia por Paramount.

Los reguladores del Gobierno de Trump están revisando actualmente el acuerdo de Warner Bros. Discovery para vender el estudio Warner Bros. y HBO a Netflix. Paramount intenta frenar ese acuerdo acudiendo directamente a los accionistas con su propia oferta por todo Warner Bros. Discovery, incluido CNN.

En la entrevista con NBC, Trump pareció sorprenderse por la atención que ha estado recibiendo tanto de Ellison como del codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, quien también se ha reunido con Trump en meses recientes. “Debo decir que supongo que se me considera un presidente muy fuerte”, afirmó. “He recibido llamadas de ambos lados. Son los dos bandos, pero he decidido que no debería involucrarme. El Departamento de Justicia se encargará”.

En sus comentarios a NBC, Trump también aludió al argumento del lado de Paramount de que la adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix sería monopolística: “Hay una teoría de que una de las compañías es demasiado grande y no debería permitírsele hacerlo, y la otra compañía dice otra cosa. Se están golpeando muy duro entre ellas —y habrá un ganador”.

Dos días después de la entrevista con NBC, The Wall Street Journal informó que el Departamento de Justicia está investigando si Netflix “ha incurrido en tácticas anticompetitivas”, citando una copia de una citación judicial.

Netflix respondió diciendo que la compañía “no tiene conocimiento de ninguna investigación sobre nuestro negocio fuera del proceso estándar de revisión de fusiones”.

Un portavoz de Paramount declinó comentar sobre las reuniones en la Casa Blanca. La oficina de prensa de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

Ellison ha sido un visitante recurrente de la Casa Blanca durante el segundo mandato de Trump, al igual que su padre, Larry Ellison, multimillonario cofundador de Oracle y cercano aliado del presidente.

En diciembre pasado, The Wall Street Journal informó que David Ellison “ofreció garantías a funcionarios del Gobierno de Trump de que, si compraba Warner, haría cambios profundos en CNN”. Días después de que se publicara ese reporte, Trump dijo públicamente: “Es imperativo que CNN sea vendida” y calificó a los actuales líderes de la cadena como una “vergüenza”.

El acuerdo entre Netflix y Warner no implica ningún cambio de propiedad para CNN. Warner Bros. Discovery planea dividirse en dos compañías que cotizarán por separado más adelante este año. Cuando eso ocurra, CNN y otros canales pasarán a formar parte de Discovery Global, mientras que HBO y el estudio cinematográfico Warner quedarán posicionados para la adquisición por parte de Netflix.

Paramount sostiene que el acuerdo con Netflix es inferior a la oferta de US$ 30 por acción que ha presentado públicamente por Warner Bros. Discovery. Pero hasta ahora hay poca evidencia de que los accionistas de WBD estén inclinándose por Paramount.

Uno de los argumentos clave de Paramount se ha centrado en el Gobierno de Trump y en si los reguladores bloquearán el acuerdo con Netflix.

Ellison ha promovido lo que describe como “una vía regulatoria clara” para la oferta de adquisición de Paramount, algo que muchos analistas han vinculado con la estrecha relación de su familia con el presidente.

Larry Ellison es uno de los principales inversionistas del nuevo consorcio de inversores organizado por Trump que ahora opera TikTok en Estados Unidos.

Y Trump elogió tanto a Larry como a David Ellison después de que la familia tomara el control de Paramount el año pasado, al decir: “Son amigos míos. Son grandes partidarios míos. Y harán lo correcto. Harán de CBS —la llamaban la ‘Tiffany Network’— algo con un gran potencial. CBS tiene un gran potencial”.

