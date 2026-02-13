Debido a una reestructuración, dos asesores principales de RFK Jr. dejan el Departamento de Salud y Servicios Humanos

Por Adam Cancryn, Sarah Owermohle, Ben Tinker y Brenda Goodman, CNN

Dos asesores principales de Robert F. Kennedy Jr. dejarán el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por las siglas en inglés), según tres personas familiarizadas con el asunto.

Se espera que el subsecretario del HHS, Jim O’Neill, y el asesor general, Mike Stuart, dejen pronto el HHS como parte de una reestructuración general de la agencia antes de las elecciones de mitad de término. Funcionarios del Gobierno de Trump han considerado ofrecerles otros puestos dentro de la administración, según informaron dos personas.

O’Neill, quien es el segundo al mando después del secretario Robert F. Kennedy Jr. en el HHS y líder interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), ha sido una figura controvertida en la agencia, por ayudar a amplificar los mensajes antivacunas y las preocupaciones sobre el fraude a Medicaid, y por celebrar la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud.

Dentro de la administración, O’Neill era visto como un comunicador público inestable que había tenido dificultades para encajar en el departamento, según una de las personas familiarizadas con el asunto.

El HHS no hizo comentarios hasta el momento. La Casa Blanca tampoco respondió a una solicitud de comentarios. Politico fue el primer medio en informar sobre las salidas.

Aunque no tiene experiencia médica ni en salud pública, O’Neill fue nombrado director interino de los CDC tras la destitución de la Dra. Susan Monarez a finales de agosto. Antes de incorporarse al HHS, O’Neill fue director ejecutivo de la Fundación Thiel y gestor de inversiones en Clarium Capital. Anteriormente, trabajó en el HHS durante la presidencia de George W. Bush.

O’Neill rara vez visitaba los CDC, según antiguos directivos de la agencia que prefirieron no ser identificados por no estar autorizados a hacer comentarios sobre la situación. El HHS no hizo comentarios sobre su nivel de compromiso con la agencia.

La salida planeada de O’Neill se produce en medio de una reestructuración más amplia en los niveles más altos del HHS, impulsada por el deseo de los funcionarios de Trump de enfocar mejor las prioridades políticas del departamento y mejorar su comunicación pública.

La Casa Blanca planea convertir la atención médica en un elemento central de su estrategia de mitad de mandato en los próximos meses, promocionando su intento de reducir los precios de los medicamentos y fomentar una alimentación más saludable, a la vez que intenta aprobar una legislación radical destinada a reducir los costos de la salud.

Para impulsar esta misión, la Casa Blanca y las autoridades sanitarias decidieron en las últimas semanas ascender a cuatro miembros del personal con gran prestigio entre los asesores principales de Trump, incluyendo el nombramiento del director de Medicare, Chris Klomp, como nuevo asesor jefe del HHS. Se espera que Klomp, quien fue clave en la iniciativa de precios de los medicamentos de la administración, dirija las operaciones diarias del HHS y se desempeñe como el jefe de gabinete de facto del departamento.

Esta es una noticia de última hora y será actualizada.

