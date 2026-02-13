Desestiman la apelación del deportista ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych por su descalificación olímpica

Por Dana ONeil, Patrick Sung Cuadrado y Aleks Klosok, CNN

Un árbitro del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) denegó la apelación de Vladyslav Heraskevych, quien no podrá competir en los Juegos Olímpicos con lo que él considera su “casco de la memoria”.

Heraskevych fue expulsado de los Juegos de Milán Cortina, a pesar de numerosas reuniones con el Comité Olímpico Internacional (COI), incluida una con su presidenta, Kirsty Coventry, por su insistencia en usar un casco con imágenes de atletas caídos durante la guerra en Ucrania en una competición que se consideró que infringía la regla 50 del COI.

En el fallo compartido por el TAS, el árbitro único, cuyo nombre no se dio a conocer, expresó su “plena solidaridad con la conmemoración del Sr. Heraskevych y su intento de concienciar sobre el dolor y la devastación que sufrieron el pueblo y los atletas ucranianos a causa de la guerra”. Sin embargo, finalmente se alineó con la decisión del COI que prohíbe a los atletas expresar sus opiniones durante la competición y en el campo de juego.

El jueves, el COI descalificó a Heraskevych una hora antes de la primera competición, argumentando que su casco, que representa a siete atletas ucranianos muertos en la guerra contra Rusia, violaba su política contra la expresión de los atletas.

Heraskevych usó el casco en una carrera de entrenamiento el martes y afirmó que tenía la intención de usarlo durante toda la competición olímpica.

El presidente del COI, Coventry, viajó de Milán a Cortina para reunirse con Heraskevych y su padre antes de las dos primeras rondas del jueves. Sin embargo, Heraskevych mantuvo su intención de usar el casco. Tras ser descalificado, mostró una foto suya con el casco en X, donde escribió: “Este es el precio de nuestra dignidad”.

El corredor ucraniano declaró a Amanda Davies de CNN Sports el jueves por la noche que, independientemente de lo sucedido, estaba satisfecho con la atención que había recibido el asunto: “La primera y más importante victoria es el recuerdo de los atletas. La gente… Ahora estamos súper unidos en torno a esta historia, y estoy muy agradecido por ello. Creo que también es una muy buena historia de cómo el deporte puede unir a la gente, y ahora están unidos en torno a estos atletas y en torno a su dignidad.

Sin embargo, Heraskevych declaró a Associated Press este viernes, antes de que se conociera la decisión, que sus Juegos Olímpicos estaban prácticamente terminados, pasara lo que pasara, y añadió: “Parece que este tren ya se fue”.

La noticia de la descalificación resonó en Cortina d’Ampezzo el jueves, mientras los aficionados asimilaban lo que significaba para Heraskevych y Ucrania.

Mientras se difundía la noticia de su descalificación, varios aficionados con banderas ucranianas expresaron su decepción por la decisión, pero su apoyo a Heraskevych. “Esto es incluso más grande que una medalla”, declaró Nathalia Khaichyk a CNN Sports. “Se ha ganado la medalla de nuestros corazones”.

El jueves por la tarde, los lugers ucranianos se arrodillaron y alzaron sus cascos en apoyo a Heraskevych, y el presidente ucraniano, Volodoymyr Zelenksy, le otorgó la Orden de la Libertad, “por su servicio desinteresado al pueblo ucraniano, su valentía cívica y su patriotismo al defender los ideales de libertad y los valores democráticos”.

