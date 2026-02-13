EE.UU. ataca otra embarcación que presuntamente transportaba drogas y mata a 3 personas
Por Aleena Fayaz, CNN
Las fuerzas armadas de EE.UU. llevaron a cabo un ataque contra otra embarcación que presuntamente tráficaba drogas este viernes, matando a tres personas, según el Comando Sur de EE.UU.
“El 13 de febrero, bajo la dirección del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético mortal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, escribió SOUTHCOM en X, agregando que ningún miembro del personal militar estadounidense resultó herido en el ataque.
El comunicado no especificó dónde tuvo lugar el ataque, pero indicó que “la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”.
Al menos 124 personas han muerto hasta ahora en ataques contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas como parte de la Operación Southern Spear, una campaña que el Gobierno de Trump dice que está destinada a frenar el tráfico de narcóticos.
Noticia en desarrollo…