EE.UU. cierra oficina clave de la DEA en República Dominicana en medio de un escándalo de corrupción

Un día después de que EE.UU. anunciara que tomó la inusual medida de cerrar su oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en República Dominicana —un sitio clave en el esfuerzo de la agencia para combatir el narcotráfico en el Caribe—, un alto agente allí fue acusado de dirigir un esquema de fraude de visas.

La embajadora de EE.UU., Leah F. Campos, anunció el jueves en redes sociales que había cerrado la oficina de la DEA, escribiendo: “Es una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública usar la capacidad oficial de uno para beneficio personal”.

“No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ninguna parte de la Embajada que dirijo”, agregó Campos.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el viernes los cargos contra el agente especial supervisor Meliton Cordero, quien según el DOJ en un comunicado de prensa, estuvo asignado a la Embajada de EE.UU. en la República Dominicana durante seis años. Cordero fue arrestado el jueves.

Cordero está acusado de conspiración para cometer soborno y fraude de visas, según el Departamento de Justicia. Los fiscales no solicitaron que fuera detenido, pero se le ordenó entregar su pasaporte.

Los fiscales dicen que Cordero aceptó miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener visas de no inmigrante que les permitirían visitar EE.UU. por un período temporal.

“Durante su asignación en la Embajada de EE.UU. en República Dominicana, Cordero aceleró al menos 119 solicitudes de visa, al menos una de las cuales se alega que fue fraudulenta, a menudo entrenando a las personas en preparación para su entrevista de visa con los agentes consulares de EE.UU.”, dijo el Departamento de Justicia.

Los documentos de acusación contra Cordero aún no han sido revelados en los registros judiciales.

La embajadora de EE.UU. tomó la extraordinaria decisión de cerrar la oficina de la DEA en República Dominicana en los últimos días, en respuesta a la investigación de corrupción.

La decisión podría obstaculizar los esfuerzos antinarcóticos de EE.UU. en la región, que el Gobierno de Trump ha señalado como una alta prioridad.

La oficina es una base principal de operaciones para monitorear y cortar el paso a los traficantes que usan el Caribe como ruta para traficar cocaína desde Sudamérica hacia Europa y EE.UU.

El Gobierno dominicano ha permitido que el Departamento de Defensa utilice sus instalaciones militares como parte de un esfuerzo más amplio que incluye ataques militares a supuestas embarcaciones de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico.

“El cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo es para permitir tiempo para una investigación interna en esta Embajada. La República Dominicana sigue siendo un socio fundamental en nuestro trabajo para combatir el narco-terrorismo en toda la región”, dijo la embajada de EE.UU. en la República Dominicana en un comunicado en X. “Ese trabajo continuará al mismo ritmo sólido entre la Embajada de EE.UU. en Santo Domingo y nuestros socios dominicanos incluso mientras continúa nuestra investigación interna”.

